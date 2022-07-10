林佳龍提首都治理加重新北 藍酸「籠中鳥配」

衛福部長陳時中（右）與前交通部長林佳龍（左）。（本報資料照片）

前交通部長林佳龍先前多次表態屬意選台北市長，表明不選新北，但台北市長以陳時中 呼聲高，8日傳出林佳龍經協調將轉戰新北，林佳龍9日早上隨即在臉書 提到首都治理加重新北，藍營議員葉元之大酸結合陳時中、林智堅剛好組「籠中鳥配」。

中央社報導，林佳龍在臉書發文預告並說明，大台北首都圈願景接下來將推出「流域治理」篇，集中探討北北基桃的區域治理和跨域治理，將「從台北+進一步發展為新台北+、大台北+」。他日前提到，新北人要有新北人的志氣，不是要向台北市看齊，而是要超越台北市。大台北地區的頂級水岸豪宅應該是在新北市的淡水跟八里，而不在台北市基隆河岸的明水路。

本報系聯合報報導，林佳龍在臉書發文表示，就城市治理、跨域治理而言，首都治理圈，不能只有台北，也該加重新北的角色及功能，並讓這座新興城市領航整個台灣大步向前走。

林佳龍並貼出大台北照片表示，自己的出生地萬華，就位於畫面的中央處，橫跨雙北的淡水河畔。藍營議員葉元之則是批評要爭取台北市長時，林佳龍就說和新北市沒淵源、要爭取新北市長時就說出生地萬華橫跨雙北，批評這是政客嘴臉。

葉元之表示，林要追台北市時說一套、追不到台北要撿新北又說一套，認為是標準政治嘴臉。認為林並不是真想選新北，只是循過往模式代表民進黨 出征，沒選上就當內閣。葉元之大酸，林智堅也因選桃園而拋棄新竹，又發生論文的鳥事件，與陳時中3人一起剛好組成「籠中鳥配」。