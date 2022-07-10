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林佳龍選新北 侯友宜暗諷：市民非二等公民

台灣新聞組／台北10日電
新北市長侯友宜對於林佳龍將參選新北市長表示，新北市不是台北市的衛星都市，是大台北中心，更是國際大都市，有歸屬及光榮感，任何政黨都不可用選舉將新北當籌碼。(記者李定宇／攝影)
新北市長侯友宜對於林佳龍將參選新北市長表示，新北市不是台北市的衛星都市，是大台北中心，更是國際大都市，有歸屬及光榮感，任何政黨都不可用選舉將新北當籌碼。(記者李定宇／攝影)

民進黨選對會今開會，雙北市長可望分別徵召衛福部長陳時中、交通部前部長林佳龍。不過，新北市長侯友宜昨首度重話回應，任何政黨都不可用選舉將新北當籌碼，「新北市民不是政黨眼中的二等公民」、「新北需要把心放在這邊的人」。侯的發言與林較勁味濃，兩人大戰一觸即發。

侯友宜指出，「我們的眼中、心中，都是從新北看天下的新北視角，不是某些人眼中的台北視角。」在他心中，新北市做大市、也做大事、當然更是勇敢做自己的主角城市。

侯友宜對於林佳龍將參選新北市長表示，新北市不是台北市的衛星都市，是大台北中心，更是國際大都市，有歸屬及光榮感，任何政黨都不可用選舉將新北當籌碼。

他說，新北市民不是政黨眼中二等公民，過去3年積極努力建設，讓新北市民看到願景，會跟市民努力打拚過更好生活。表示新北絕對不是台北市的附庸，議員感觸最深，也有很多話想說。

新北市議員江怡臻表示，林佳龍部長代表選新北，身為議員歡迎也肯定，讓藍營認為是場硬仗。但看到民間常說蘇貞昌騙神明、林佳龍則是表態不選新北後又要來選，認為是騙新北市民。對林佳龍喊話表示，請問參選新北的理由是什麼，能帶給新北什麼願景。

民進黨新北市議員參選人卓冠廷說，新北市民是一等公民，所以需要像林佳龍一流的人才，絕非侯這種只會用高民調包裝自己的市長。

前交通部長林佳龍。(本報資料照片)
前交通部長林佳龍。(本報資料照片)

侯友宜 民進黨 陳時中

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