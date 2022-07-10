王金平、柯志恩開完2小時早餐會 競選團隊大致底定

立法院前院長王金平在早餐會後接受媒體聯訪。（記者林巧璉／攝影）

國民黨 高雄市長參選人柯志恩今早受邀到立法院前院長王金平 路竹老家吃早餐，王金平邀集10多名地方人士為柯志恩選戰擬定策略。早餐會約兩小時，會後王金平表示，競選團隊已大致底定，「我是做該做的事，邀請大家來討論。」

王金平邀集高雄市議長曾麗燕、副議長陸淑美、國民黨高雄市黨部主委許福明、高雄市農會理事長蕭漢俊、立委吳怡玎、前立委黃昭順、吳光訓、林壽山、羅世雄和高雄市前議長莊啟旺等共12人一起用餐。

王金平指出，競選團隊人選大致確定了，「大家會中也給了很多寶貴的意見」，接下來柯志恩也會一一拜訪，希望徵得大家的支持、同意。近期就會公布團隊名單，大家各就各位，配合柯志恩的人格特質，大家一起努力。

今天聚會議會、農會、黨部等系統皆到齊，藍營人士表示，高雄市長人選提名 較晚，但各系統皆到位，「國民黨已經動起來了，希望打一場精彩的選戰。」據了解，今天早餐會已底定競選團隊名單，不過仍須徵得當事人明確同意，才能進一步對外宣布。

「快了快了！」王金平說，近期就會公布組織、人員名單。被問及這次對柯志恩的輔選力道似乎比過去高雄市前市長韓國瑜更大，王金平說，他只是做他該做的事。

幕僚則說，過去韓國瑜提名較早，但這次柯志恩提名時間較晚，許多事情都安排在這兩周，才會感覺力道大。過去韓國瑜也至此聚會不下十次，才敲定三山造勢