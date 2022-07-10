新聞評論／搶救小英男孩 元首毀了學術倫理與執政良心

林智堅(左)轉投入桃園市長選舉，卻身陷論文門風暴。(本報資料照片)

論文抄襲的滿天疑雲未散，林智堅已經丟下新竹，跑到桃園選舉去了。林智堅急於走出論文風暴，他的自辯和反擊，顯得閃爍而脆弱。林智堅的指導教授們極力迴護，或因「共犯結構」之需，露出不堪內情。最糟的是，蔡英文 總統為搶救她的「小英男孩」，一切以選舉為先，不惜毀掉整個國家的學術倫理與政治誠信。

林智堅兩本論文章節與相關論文的比對，已成網搜熱點，任何民眾都能簡單看出其中的蹊蹺。林智堅反控，是國民黨 「毀林小組」潑髒水，卻不從論文寫作過程加以說明，自然無助釐清真相，也很難轉移抄襲風波之焦點。民進黨 與綠營側翼群起護航，但各種矯飾之辭，卻讓人覺得學術倫理和政治道德的墮落，幾乎已經沒有底線了。

國安局長陳明通是當初林智堅在台大國發所的指導教授，以「林智堅提供資料和初稿」，讓被抄襲者變成抄襲者，還憚於權勢不能發聲，最讓人不平。而號稱大學教授的綠營側翼，居然強辭「碩士生抄襲算作弊，沒到違反學術倫理的地步」，甚至說「就算林智堅真的抄襲，也不必用大砲打小鳥」，更讓人瞠目結舌。政務委員張景森則直斥「碩士班一定要寫論文」是落伍迂腐的觀念，但為一人毀兩所大學聲譽不夠，還要毀掉全國大學學術品質？

蔡英文也到林智堅臉書留言表示「智堅辛苦了」，她除強調「為了選舉任意抹黑，不是成熟民主應該有的亂象」，也相信林智堅可以用政策願景和施政經驗爭取到選民支持。蔡英文沒有像陳明通或張景森那樣的奇談怪論，但她慰勉和力挺林智堅的舉動本身就很奇怪，其意義和效應也很不同。

首先，許多人提到論文問題，都會聯想到蔡英文；林智堅面對論文質疑的態度，也很容易被連結到蔡英文的示範。其次，當初國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁涉嫌論文抄襲，蔡英文勸李眉蓁勇於面對質疑，好好說明回應，如今卻舉黨為林智堅硬拗到底，寵林護林，再現雙標。第三，蔡英文看不起選民，認為選民不在乎學術倫理和誠信，畫大餅就能換選票。第四，林智堅的中華大學論文涉嫌剽竊竹科報告，國家元首竟然如此輕賤國家智財保護。

更重要的是，蔡英文定調對林智堅論文的質疑就是選舉抹黑，等於在指導後續的學校調查與司法審理方向。何況中華大學董事長，還是身兼民進黨發言人的市議員；而蔡政府習慣指導司法判決，連大法官釋憲與裁判都不敢違逆當道。蔡英文的表態，形同政治介入大學的調查與司法的審理。

蔡英文寵林護林，或許另有避免年底選舉效應的政治考量，因為林智堅去留直接牽動竹桃兩市選舉成敗，加上雙北提名難喬，最後很可能改變整個北台灣政治版圖。但蔡英文為了捍衛權力版圖，不惜犧牲學術倫理與誠信道德，作了惡劣的示範。

英國首相強生才因為誠信問題被迫辭職，蔡英文卻為護短而視政治誠信與學術倫理如無物。海內外多少高官一旦被發現論文抄襲就須下台，幾無例外，因為這是政治人物誠信的基本要求。但蔡英文卻想以選舉掩護抄襲剽竊，以民主混淆學術倫理，以政治干預學校調查，甚至以髒水阻擋監督制衡。

蔡英文極力捍衛學術不倫，會讓大學教授不知道如何指導學生寫論文，更讓博碩士生不知道論文為誰而寫、為何而寫！也許蔡英文只是想保護她的「小英男孩」，卻毀掉了整個國家的學術倫理；也許蔡英文只是想保護她的權力版圖，卻毀掉了整個國家的民主價值。