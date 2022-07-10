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王鴻薇提新證：林智堅論文完稿晚於竹科報告

記者楊正海、翁唯真╱綜合10日電
議員王鴻薇說，民進黨桃園市長參選人林智堅的論文抄襲瞞不過大家。(記者曾原信／攝影)
議員王鴻薇說，民進黨桃園市長參選人林智堅的論文抄襲瞞不過大家。(記者曾原信／攝影)

民進黨桃園市長參選人林智堅的論文門爭議，台北市議員王鴻薇昨舉行記者會，再指林智堅的論文正本是2008年8月完稿，晚於竹科管理局標案結案的7月2日，當然是林抄竹科的期末報告，嚴重違反著作權法。林智堅昨重申，論文5月就完成，不要持續魚目混珠。

王鴻薇說，竹科標案期末報告6月20日已出來，林6月26日口試，是「期末報告在先、論文口試在後」，林智堅對自己論文很不熟，漏洞百出。她到中華大學圖書館找到林智堅論文正本，封面清楚印著「中華民國97年8月」，寫過論文的人都知道，口試時間絕不是論文完成時間，口試後還要修正報告，台灣碩博士太多，林智堅瞞不過大家。

律師柯晨晧說，契約規定，標案執行的是竹科管理局和中華大學，林不是任一方當事人，只是廠商中華大學的參與人員。依契約第14條第3項明定，由廠商取得著作人格權與著作財產權，不管參與人員寫得多認真，著作權要讓與廠商。按林智堅說法，等於是廠商中華大學未履約，不只不合常理，還陷母校於不義。

另外，關於著作權，廠商須有法律授權才能使用，費用也應由廠商負擔。柯晨晧質疑，林智堅有取得授權、付費嗎？至於竹科管理局對標案執行應監督，為何至今未針對契約違約說明？

林智堅昨重申，口試是6月26日，論文5月就完成，口試完成後也有一些修正，台大國發所論文是原創，資料都來自2014年競選市長做的民調，希望有心要製造話題和攻擊的人，盼有心人士不要持續魚目混珠。

中華民國 民調 民進黨

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