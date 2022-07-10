量販學位？林智堅老師賀力行指導473碩博士

查詢「台灣博碩士論文知識加值系統」，林智堅的指導教授賀力行1人指導473位碩博士生，產量驚人。(取材自博碩士論文知識加值系統)

論文門事件延燒，民進黨 桃園市長參選人林智堅的指導教授賀力行發完聲明後神隱至今。檢視賀力行30年來指導473位碩博士生，平均一年約16人，最高曾在1年內指導完成近30本論文，產量驚人。校方人士說，賀熱心指導，很受學生歡迎。

透過台灣博碩士論文知識加值系統查詢，賀力行擔任指導教授共473筆，前6年指導學生都是個位數，2011到2018年大爆發，每年幾乎都是近30人，被學界戲稱「學位量販店」。

賀力行桃李滿天下，除了「傑出校友」林智堅，還有新竹縣長楊文科、縣府秘書長陳季媛、機要秘書池燕雲、竹市前市議員鄭貴元等人也都由賀指導。

不過，文化大學大傳系教授王翔郁說，近年來教育政策引導學校進行產官學合作，不少教授是靠人際脈絡的營造而有拿不完的案子，成為政學界特殊的合作模式；通常一位老師指導研究生，1年3至5人是上限，歴任科技部長均為國際知名學者，例如張善政指導47人、徐爵民26人、楊弘敦68人、陳良基 191人、吳政忠104人，「加起來還沒有賀力行一個人多」，恐難保持一定的學術品質。

高雄大學政治法律系教授廖義銘說，論文門現象的背後，其實是在職生的入學為學校及學者帶進充沛的政商資源，形成「產官學互養」現象。台藝大廣電系教授賴祥蔚說，他和台大、政大的教授們聊起都自嘆不如，不知如何品管？

中華大學副校長解鴻年說，各系規定，指導上限各有不同。賀力行原本任教的科技管理系設有在職專班，因學生數多，指導學生當然相對多。教育部 表示，學校應積極強化學位論文品保及指導教授課責機制，維護學術專業發展。