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量販學位？林智堅老師賀力行指導473碩博士

台灣新聞組╱綜合10日電
查詢「台灣博碩士論文知識加值系統」，林智堅的指導教授賀力行1人指導473位碩博士生，產量驚人。(取材自博碩士論文知識加值系統)
查詢「台灣博碩士論文知識加值系統」，林智堅的指導教授賀力行1人指導473位碩博士生，產量驚人。(取材自博碩士論文知識加值系統)

論文門事件延燒，民進黨桃園市長參選人林智堅的指導教授賀力行發完聲明後神隱至今。檢視賀力行30年來指導473位碩博士生，平均一年約16人，最高曾在1年內指導完成近30本論文，產量驚人。校方人士說，賀熱心指導，很受學生歡迎。

透過台灣博碩士論文知識加值系統查詢，賀力行擔任指導教授共473筆，前6年指導學生都是個位數，2011到2018年大爆發，每年幾乎都是近30人，被學界戲稱「學位量販店」。

賀力行桃李滿天下，除了「傑出校友」林智堅，還有新竹縣長楊文科、縣府秘書長陳季媛、機要秘書池燕雲、竹市前市議員鄭貴元等人也都由賀指導。

不過，文化大學大傳系教授王翔郁說，近年來教育政策引導學校進行產官學合作，不少教授是靠人際脈絡的營造而有拿不完的案子，成為政學界特殊的合作模式；通常一位老師指導研究生，1年3至5人是上限，歴任科技部長均為國際知名學者，例如張善政指導47人、徐爵民26人、楊弘敦68人、陳良基191人、吳政忠104人，「加起來還沒有賀力行一個人多」，恐難保持一定的學術品質。

高雄大學政治法律系教授廖義銘說，論文門現象的背後，其實是在職生的入學為學校及學者帶進充沛的政商資源，形成「產官學互養」現象。台藝大廣電系教授賴祥蔚說，他和台大、政大的教授們聊起都自嘆不如，不知如何品管？

中華大學副校長解鴻年說，各系規定，指導上限各有不同。賀力行原本任教的科技管理系設有在職專班，因學生數多，指導學生當然相對多。教育部表示，學校應積極強化學位論文品保及指導教授課責機制，維護學術專業發展。

教育部 民進黨 陳良基

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