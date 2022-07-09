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林佳龍遭質疑把新北當備胎 侯友宜無意提前備戰

台灣新聞組／台北9日電
林佳龍（右）受徵召參選新北市，但起手式不佳，侯友宜（左）拚防疫拚市政，無意提早備戰。（本報資料照片）
林佳龍（右）受徵召參選新北市，但起手式不佳，侯友宜（左）拚防疫拚市政，無意提早備戰。（本報資料照片）

交通部前部長林佳龍昨天在蔡英文總統遊說之下，點頭參選新北市長。藍營人士表示，林佳龍把新北當備胎這個印象深深烙印在選民心中。國民黨發言人黃子哲表示，新北市既不是林佳龍的第一志願，如今如龍困淺灘，不只先天不足，後天還有民進黨派系鬥爭，對新北市民觀感不會太正面。

在民進黨新北人選敲定後，國民黨與新北市長侯友宜至今尚未宣布是否競選連任，侯友宜昨對於競爭對手仍不願有所評論，持續強調現階段以「拚防疫及市政」回應。據了解，侯友宜團隊無意太早從「市政模式」轉進「選戰模式」。

侯團隊人士指出，侯友宜一直朝連任的方向努力，他5日曾說，「對相關提名尊重黨中央，現在就是把自己工作做好」，就已經是很清楚的表達。

黨內人士也指出，包含新北及台中都已向黨中央表達先以市政優先，黨中央尊重地方意見。藍營內部人士分析，國民黨全代會即將於8月底展開，侯友宜再遲也必須在之前表態。問題在於何時侯友宜會請假參選，畢竟縣市長選舉還有輔選行程，許多小雞殷殷期盼侯的站台拉抬聲勢。新北市議員葉元之表示，侯只要宣布參選連任，必定可拉抬藍營議員。

原有意參戰新北市長的民進黨蘇系立委吳秉叡表示，先前中央黨部徵詢時他已表達有意願參選，若黨徵召出戰定會全力以赴，但若黨中央徵召黨內其他優秀同志也會百分百支持。

綠營新北市議員認為，林佳龍當過交通部長跟台中市長，有行政跟治理經歷，也有輔選經驗，是符合小雞們期待的適合母雞人選，且林是正國會，可繼承立法院長游錫堃在新北的資源。不具名蘇系議員表示，行政院長蘇貞昌沒有要求派系對人選表態，「但黨中央在這件事情上不夠積極」，導致時間愈來愈少，都不知道要跟誰掛看板。

國民黨人士表示，蔡英文三顧茅廬，但請來的不是諸葛亮。

民眾黨選戰小組召集人蔡壁如表示，若林佳龍參選，「他交通部長任內發生的事故一定會被拿出來檢視」，林佳龍要怎麼擺脫這些負面印象，是他要努力的地方。

侯友宜 國民黨 民進黨

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