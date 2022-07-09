蔡纏功+勸選團努力不懈 林佳龍態度終於鬆動

交通部前部長林佳龍座車，8日中午駛進總統官邸，在蔡英文總統連日勸進下，林佳龍點頭同意出戰新北市。（記者林澔一／攝影）

民進黨 視為最棘手、最難處理的新北市長提名 確定由交通部前部長林佳龍披掛上陣。據悉，半年來蔡英文 總統至少六度強力遊說下，近三天來，蔡總統更密集派出黨內高層與百工百業「勸選團」，林佳龍最後點頭轉戰新北市，與陳時中組成綠營年底大選的「雙火車頭」，挑戰實力堅強的新北市長侯友宜。

還原提名過程，蔡英文徵詢新北市長人選採多點並進，林佳龍從一開始重點鎖定對象，但林提出六大理由，且數度表達無意願後，屏東縣長潘孟安也曾被高層徵詢；潘同樣婉拒後，蔡英文改打電話詢問基隆市長林右昌，但林右昌一樣婉拒，理由是必須顧接棒基隆的蔡適應選情。

幾天後，連民進黨新北市立委羅致政都拒絕，民進黨出現沒人可以選新北市的窘境，讓蔡英文開啟「密集勸進計畫」。最近一周，蔡英文和桃園市長鄭文燦、民進黨秘書長林錫耀等人發揮「纏功」，不只在官邸討論，鄭文燦及林錫耀也私下約吃飯聊天，積極勸進，重點鎖定對象為林佳龍、潘孟安。

據悉，7月5日鄭文燦、林錫耀約潘孟安吃晚餐；7月6日，鄭文燦和林錫耀又約林佳龍晚餐；期間蔡英文更兩度找林佳龍到官邸當面懇談。「關鍵晚餐」之後，潘孟安隔天回覆沒有意願，林佳龍態度開始出現些許鬆動。

知情人士指出，林佳龍吃完「關鍵晚餐」後，與正國會要角高志鵬等人討論，高志鵬對林轉戰新北仍抱持反對態度，大部分幕僚也不贊成。

不過，7日上午起，龐大的「勸選團」電話湧現，包括民間有聲望人士、民進黨黨政要員等，紛紛來電勸進林佳龍選新北，加上林佳龍政治上的老師傅、正國會精神領袖游錫堃對林參選新北，同樣抱持樂觀其成態度，都讓林感受到無再拒絕空間。當晚，蔡英文致電林佳龍，邀請林昨天中午到官邸「再談談」，當時林佳龍還在與團隊討論首都市政願景，但林與幕僚們都已經「心裡有數」，「蔡總統真的沒有放棄」。至此，林佳龍已心有定數，並在昨天中午與蔡總統會面時，點頭同意為黨承擔，參選新北市力戰侯友宜。

由於民進黨內被點名的內政部長徐國勇、屏東縣長潘孟安與基隆市長林右昌都無意參選新北，蔡英文與黨內高層昨天終於說服林為黨一戰。黨內人士表示，敬佩與肯定林佳龍為黨承擔，但之後比較辛苦的是，林佳龍又要重新對選民解釋，為何決定從台北轉戰新北，林佳龍近日會正式對外說明。