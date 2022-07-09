黑白集／政教錢三位一體 同流合汙秀下限

一九九一年，台東師院副教授楊荊生參選國代。她原被視為強棒，卻被人告發正在師大攻讀博士，投票 前夕遭中選會取消資格。

當時的立法背景，是政府唯恐大陸赤化前「職業學生」重演，凡有學生身分皆不得參選。30年後，政治人物競相就讀研究所，彷彿不去過水念個碩博士就對不起自己的身分，世事翻轉真誇張。

政治人物公務繁忙，「公餘」修得學位，含金量早被質疑。林智堅被踢爆兩碩論高度抄襲他人作品，只是冰山一角。不同的是，兩年前大力撻伐李眉蓁抄襲的人，這次成了「小智市長捍衛隊」。

政治人物瘋讀研究所，除藉機鍍金與標榜好學，另一原因與古代科舉類似：同榜進士廣為結交，更能彼此拉抬照應。對教授或校方而言，把有力人士收至門下，對自己更是好處多多。因此，側翼網紅憑著粉絲數目，也能申請進入研究所。國安局長陳明通27年指導出173位碩博士，包括民進黨 三位現任縣市長、四位現任立委及多名政務官，自是深諳「國師之道」。

30多年前大學成立「彈性上課班」，作家張大春就在小說《大說謊家》中形容此舉，「你投他一張選票，我給你一張文憑，他給我一點教育 經費」。如今看來，真是先知！政委張景森為林智堅辯稱，碩士寫論文，是落伍迂腐的。這話，你聽得下去？