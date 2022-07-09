黃珊珊民調超越陳時中 台北市蔣黃之爭浮現

交通部前部長林佳龍點頭願意參選新北市長，親近陳時中 人士表示，等同衛福部長陳時中參選台北市長的道路上，最大的石頭已經搬開。據了解，就等民進黨中央正式公布，一聲令下，陳時中競選後援會就可立即成軍，但未正式宣布前，必須謹慎以待。

未來台北市長之戰可能出現的陳時中與國民黨的蔣萬安、台北市副市長黃珊珊之爭，近來民調黃珊珊超越陳時中，蔣、黃兩人之爭日漸浮現，黃珊珊近來許多視察行程被質疑行政不中立，蔣萬安昨拜會台北清真寺受訪指出，認真做事從來都不是問題，但如果是用行政資源，包括預算 從事競選，才是被外界質疑的地方。黃珊珊則說，這是她的工作，認真工作是一種文化。

對於蔣萬安提出的商圈月月辦、季季辦活動，黃珊珊則批評，北市的預算如果照那樣子的話，可能要編列3000億台幣（約100億美元）。蔣萬安則反擊，預算應用在刀口上，預算不只是短期的支出，更重要的是要有效的投資。

陳時中近日頻頻透過身邊熟悉醫界、政界、地方團體等人士，以聚餐、拜會等方式尋求支持，外界解讀為參選台北市長意願強烈，他最近在聚會上經常談到近兩年多來防疫 與在衛福部內的工作推動，衛福部預計7月12日舉行記錄過去兩年抗疫的「戰疫堡壘」新書發表會，陳時中也計畫出席。

親近陳時中人士觀察，陳時中對參選心情篤定、態度從容，且評估有勝選的機會。不過，防疫兩年多來，陳時中背負著部分民眾對防疫不滿的仇恨值，例如去年5月台北市萬華爆發疫情後，全國有八百多人死亡，參選後一定會被選民檢視，是陳時中必須面對的挑戰。

至於，陳時中卸任後，衛福部長由誰接任？目前以衛福部政次長薛瑞元接任或代理的呼聲最高。

醫界人士分析，陳時中和薛瑞元是老戰友，未來陳時中在第一線打選戰，薛瑞元可防守疫情並做好部內工作，不用擔心被扯後腿，且陳時中對接任部長人選一定有建議權，現階段薛瑞元是不二人選。