林智堅論文案 朱連問蔡可接受嗎 藍：通堅除罪化

民進黨桃園市長參選人林智堅8日卸任新竹市長，駕車揮手告別，正式轉戰桃園。(記者潘俊宏／攝影)

民進黨 桃園市長參選人林智堅深陷論文門爭議，國民黨 昨批，蔡英文 總統親自留言定調「抹黑」後，行政院、教育部到科技部都開始護航林智堅，「國家機器動起來挺抄襲」。國民黨主席朱立倫昨說，他和蔡總統都曾當過教授，一篇論文從頭幾乎抄到尾，他連問蔡總統兩次「妳可以接受嗎？」

台北市議員徐巧芯說，蔡總統對林智堅說「辛苦了」，請問複製貼上哪裡辛苦？蔡何以先入為主認定林智堅無辜，暗指是「選舉抹黑」？政委張景森稱「台灣不該再有碩班一定要寫論文的落伍迂腐觀念」，很多民進黨大咖政治人物都為林智堅護航，根本是「通堅」除罪化，難道民進黨政府為了護航林智堅，寧願陪葬全台灣的學術水準？林智堅現在還來得及下車，「可以換陳時中、林佳龍、陳建仁、潘孟安來選桃園」。

中廣董事長趙少康表示，有民進黨資深立委分析，蔡英文先鼓勵一下，接著準備要換人；另外一種講法，是蔡英文真的是非不分。他呼籲，林智堅若真的有抄襲，就趕快引退辭職，免得丟人現眼。

台北市議員游淑慧指出，中華大學一方面說要查，一方面學校董事長李妍慧卻又到林智堅臉書留言打氣；李妍慧的先生楊勝翔是新竹知名「昌益建設」、「昌禾開發」集團家族，這家建商的建案常使用「非住宅區」的地目興建「類住宅」銷售，遭檢舉、開罰依然故我，林智堅還邀請擔任「新竹市都市更新及爭議處理審議委員會」委員，有緊密相連的利害關係。

與林智堅同為台大國發所校友的國民黨文傳會副主委林家興表示，外傳有政治力意圖更改校長遴選流程，提早在8月選完校長，撤換擔任學術倫理審查會召集人蘇宏達，呼籲台大一定要照既有時程審議。

新竹市政府昨發出聲明，指前都審委員楊勝翔是前市長許明財派聘，任期至2016年6月30日止，審議會期間均未涉及「昌益建設」、「昌禾開發」等案，對於有心人士未經查證，即刻意誤導、惡意影射的惡劣行徑應適可而止。

深陷抄襲風波的林智堅昨卸任新竹市長，由秘書長陳章賢代理市長，林說，他對這城市的熱愛難以形容，但「責任來了，就勇於承擔」。台下的母親王秀英忍不住眼眶泛淚，林智堅趕緊上前為母親拭淚；典禮後，林智堅獨自駕車離去時向新竹揮手告別，代表正式投入桃園選戰。

民進黨立院黨團總召柯建銘昨批，國民黨是無限上綱的抹黑鬥爭，找了老舊的張善政參選桃園，看到林智堅這麼強而失去信心，才把論文爭議當成核子炸彈，「亂爆也會傷害到自己，物極必反」，選舉是比能力、政見及過去表現，不是靠抹黑、攻擊。