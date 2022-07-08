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陳吉仲籲少吃鮭魚救石斑 藍批晉惠帝

台灣新聞組╱台北8日電

中國大陸稱在台灣石斑魚檢出孔雀綠、結晶紫等兩案都不得檢出的禁藥，從6月13日起對台下石斑魚禁令；農委會主委陳吉仲昨受訪時指出，台灣一年進口約3萬公噸的鮭魚，民眾只要減少吃2成至3成的鮭魚就可以解決石斑魚問題，還可以提升糧食自給率。

本報系聯合報報導，過去兩年，從鳳梨、鳳梨釋迦、蓮霧、到石斑魚以及芒果、竹筴魚、白帶魚被檢出新冠肺炎問題，陳吉仲上網路節目「齊有此理」談食安問題，主持人陳時齊問，外界質疑是否台方檢驗太鬆？陳吉仲說，2016年政黨輪替，國民黨失去政權的原因之一，就是因為馬英九任內有地溝油、餿水油等各式各樣食安問題。

陳吉仲說，蔡總統上任政策推食安五環，農委會在產地檢驗，衛福部上市後檢驗百分之百合格，水產品檢驗過去幾年也檢驗1.8萬件，他反問「你覺得我們食品安全做得比較好，還是中國大陸？」

另據台北中國時報報導，中國大陸近日以台灣石斑魚檢出禁藥為由，禁止石斑魚輸入，陳吉仲說，中國大陸這樣決定(禁令)不符合國際規則，他強調，今年會針對所有2000多戶的石斑魚養殖戶每一戶都去檢驗。

在野黨質疑，每次農產品出問題就叫民眾吃，之前吃鳳梨、現在要吃石斑魚，陳吉仲說，在野黨批評他尊重，他會做得更好，也不是都叫國人吃，台灣一年吃10幾萬公噸進口水產，如鮭魚、大比目魚、魷魚等，只要減少吃2成至3成的鮭魚就可解決石斑魚危機；除了國人多吃、內銷通路對接外，也推動石斑魚外銷美國、南韓、日本。

今年4月初小麥狂漲，陳吉仲也曾籲民眾可改變飲食習慣，改吃炒飯、飯糰，少吃麵食，遭國民黨批評為「現代版晉惠帝」。

國民黨 馬英九 釋迦

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