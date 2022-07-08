陳時中若參選 衛福部長、指揮官擬脫鉤分派

衛福部長陳時中 昨天被問及是否將否將代表民進黨 參選台北市長？他語帶玄機表示「有機會再回答」。據悉，民進黨最快下周三正式宣布陳時中參選，屆時空出的指揮官及衛福部長大位，民進黨擬「脫鉤分派」。

民進黨內親陳時中陣營私下指出，台灣疫情 明顯降溫，即使有變異株BA.5疫情威脅，對社區影響有限，換言之，對抗兩年多的新冠疫情已進入尾聲，選舉將成重頭戲，支持者現在已焦躁不安，提名陳時中一事不能再拖。

前台北市郝龍斌昨表示，民進黨如推出陳時中參選台北市長，是黨內派系角力結果，但陳時中防疫表現「一塌糊塗」，造成7000多人染疫死亡，比起另一位民進黨可能的參選人、交通部前部長林佳龍，「看不到陳時中有負起政務官該負的任何政治責任」。

據悉，民進黨內部正為誰來接任衛福部長以及疫情指揮官傷透腦筋，正朝「脫鉤分派」思考，衛福部長人選，以衛福部政次薛瑞元，及中華民國醫師公會全聯會理事長、立委邱泰源呼聲最高。醫界人士分析，薛瑞元對衛福部行政作業熟稔，可以無縫接軌；邱泰源現為醫界大家長，與總統蔡英文關係良好，為選戰不可或缺的拼圖。薛瑞元昨回應，目前沒有這方面訊息。

考量BA.4、BA.5疫情，知情人士稱，指揮中心仍有存在必要，但可能不再由衛福部長兼任疫情指揮官。

ACIP召集人李秉穎昨接受廣播節目訪問時表示，下任疫情指揮官行政層級要高，才有辦法調度各醫院院長。現任行政院副院長沈榮津雖缺乏公衛專業，但層級夠高，高層似乎正在討論中。