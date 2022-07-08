新聞評論／大學淪為民進黨附庸 比抄襲更惡劣

新竹市長林智堅被控其台灣大學、中華大學的碩士論文雙涉抄襲，雷同程度甚至高達八、九成，實前所罕見。儘管林智堅自辯清白，但比較相關論文內容，事實已擺在眼前。論文抄襲誠然可鄙，但更惡劣的，是相關的大學和教授「事前放水，事後護航」的卑劣行為，不僅毫無學術良知，簡直把大學當成執政者的附庸和打手。

林智堅的台大國發所碩士論文指導教授，是現任國安局長陳明通。此案爆發後，外界才發現陳明通「桃李滿天下」，指導過173名碩博士生，其中綠營政治人物成群結隊，包括部會首長、縣市長、立委、議員、黨政高層，均為其「門生」。陳明通的角色，宛如綠營政治人物「洗學歷」鍍金的最佳通道。

林智堅抄襲事件爆發後，陳明通巧詞辯解，獨創「先完成的論文抄襲後完成的論文」的奇怪邏輯，完全不顧自己居間「喬論文」的不良行徑。林智堅抄了早一年畢業的碩士生余正煌的論文，此人現任調查局調查員，陳明通為護航林智堅而貶抑余正煌，難脫「權勢護航」之嫌。余正煌迄今無法發聲，難道已接獲上面的「封口令」？

如果說陳明通是利用自己的所長地位，在台大國發所建立「綠營學位認證班」；那麼，中華大學的問題就更加離譜。林智堅的中華大學碩士論文，幾乎是原封不動地複製、貼上當年新竹科學園區出資委託中華大學所做的研究報告。但被抄襲的教授竟和林智堅的指導教授共同發表聲明，以林智堅曾協助該計畫問卷的發放與回收，因此其做法「合情合理」。試問，只是參與問卷的發放與回收，跟參與計畫策畫執行能畫上等號嗎？抑或，這些教授只是難以坦承自己「抄襲學生」？

更令人震驚的是，中華大學董事長李研慧，竟然是民進黨 新竹市議員，她還兼具「民進黨發言人」身分。在這種「同志 當道」的情況下，外界還能期待中華大學公正面對此一抄襲事件嗎？何況，政黨發言人擔任大學董事長，更是重重打臉民進黨過去的「政黨軍退出校園」主張。中華大學有這樣的董事長，除了一味護航林智堅，又豈會在乎該校教授名譽？

最詭異的是，在這次事件中，「被抄襲者」不是隱身不語，就是透過書面文字幫林智堅辯護。這種情況，完全說明民進黨對大學校園的政治控制，已到滴水不漏的地步。即使發生如此嚴重的抄襲醜聞，黨政神經也能立即發動補位，把抄襲者和被抄襲者綁成「共犯結構」，教唆他們彼此護航以求集體減損。

蔡政府因完全執政而掌握無盡資源，綠色勢力無所不伸。兩度考大學未上的林智堅，今天能串起中華大學和台灣大學的「碩論抄襲門」，完全拜大學校園自甘為政治服務的墮落所致。縱觀全台大學校園，又豈止國發所的陳明通這條「綠色通道」？可笑的是，那些大權在握的綠營首長民代，也始終沒忘記想要一頂碩博士帽為自己金身加持的渴望，競相奔赴其門下。試想，當綠營要角、發言人掌握大學，為林智堅護航，還需要誰下令嗎？

林智堅的論文抄襲案，暴露蔡政府的政治勢力已無孔不入地滲透各個公私立大學。儘管台大亡羊補牢，宣布即日起碩博士生論文須經「原創性比對」，過關後方可離校，但這仍是治標不治本。若林智堅案不能明快處理，大學仍充滿渴望政治關愛的心情，學術界還會有淨土嗎？