王鴻薇告林智堅 侵害國家著作財產

國民黨台北市議員王鴻薇赴台北地檢署，告發林智堅及竹科標案主持人、中華大學指導教授共同侵占國家著作財產權。(記者杜建重／攝影)

新竹市長林智堅被國民黨 台北市議員王鴻薇指控抄襲論文，林智堅控告王鴻薇加重誹謗罪。王鴻薇昨天赴台北地檢署控告林智堅，涉嫌未取得授權書而抄襲國家標案，違反著作權，以該標案主持人李友錚、王明郎及中華大學指導教授賀力行等人任由林抄襲取得不當利益，侵害國家著作財產，一併告發。

王鴻薇說，新竹科學園區管理局已對外表示，這份2007年委託中華大學「以TSCI模式評估新竹科學園區之民眾滿意度」委辦案計畫的智慧財產權，屬竹科管理局所有，且根據該標案合約明確規定，林智堅需符合著作權法規定，經過授權並負擔相關費用才可使用，若林無法出示授權書便是侵占國家財產。

她指出，依著作權法擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權罪規定，若林智堅拿不出竹科管理局授權書，該計畫主持人李友錚、王明郎便有違法授權讓渡國家權利，供林撰寫論文之嫌，而指導教授賀力行替林智堅背書的聲明，恰可反證明知計畫著作權為竹科所有，卻任由林使用，同樣涉及違法。

她說，林智堅論文使用民調 ，做民調是不是竹科花的錢？若林的論文引用一模一樣的民調，明明沒花錢卻大言不慚說是共同參與研究，難道是國家花錢給林寫論文？

前總統馬英九 昨受訪表示，林智堅與另一位碩士的論文「相似度非常高」；至於是否要為此退選負責，馬說，這就要看他的政治智慧了。台北市前市長郝龍斌表示，林智堅到現在都不願意認錯道歉，讓林智堅的校友和學校蒙羞，「不誠信的政治人物，不夠格做政治人物」。

國民黨立法院黨團昨天舉行記者會表示，根據竹科當初委外報告合約，林智堅在中華大學的碩士論文已涉嫌觸犯「著作權法」的侵權、剽竊，要求竹科依法提告，也呼籲中華大學調查，必要時撤銷林智堅碩士學位。

桃園市議會國民黨團昨要求他立即道歉，退出桃園市長選舉，並要求民進黨撤銷徵召林智堅。新竹市議會國民黨團也要按鈴提告，林智堅剽竊國家智慧財產權，用司法來認證抄襲行徑。