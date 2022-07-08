林智堅論文涉抄襲案 國發人不生氣？ 台大啟動調查

台大已接獲新竹市長林智堅國發所碩士論文涉及抄襲具名檢舉，校方表示將在兩個月內調查完畢，擔任審定委員召集人的台大社科院院長蘇宏達表示，「社科院的學術聲望已經受到嚴重傷害，我一定要全力捍衛才行。」他強調，這次調查絕對是毋枉毋縱，「不然就對不起台大了」。

目前林智堅被檢舉論文抄襲一案，依規定交由社科院組成「審定委員會」進行調查、認定；而依據台大內規，台大社科院長同時也身兼國發所所長蘇宏達將出任審定委員會召集人，蘇宏達曾因發表質疑故宮政策遭到蔡政府「查水表」，此刻在美國的他接受訪問表示，針對林智堅的論文抄襲風波，此次審定委員會原則上會先透過電腦軟體查證，再請委員審查，最後委員會討論決議，三道審查機制加起來，結果就很清楚了。

出聲為林智堅辯護的指導教授、國安局長陳明通過去長期在台大任教，據了解，儘管陳明通在國發所時日已久，但因為陳明通借調政府後，在所內授課時間很少，陳明通如要主導接下來的審查程序，並不容易。

台北市長柯文哲 昨指出，他是台大教授，立場是堅決要求台大要組織獨立審查委員會，查個水落石出，不能放任謠言滿天飛。台大國發所學生發起「台大國發人，你怎能不生氣？」行動，認為無論林智堅案真相如何，對於學術倫理只要有一丁點質疑，那就是對學術信譽的損害，對國發所信譽的損害，對台灣大學這個學校招牌信譽的損害。

此外，中華大學也已收到具名檢舉函，副校長兼發言人解鴻年表示，即刻啟動調查程序，預計兩個月內完成調查。至於新竹科學園區管理局要求說明，解表示，還未收到來函。