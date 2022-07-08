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蔡英文臉書留言：智堅辛苦了 藍：挺剽竊？

台灣新聞組／台北8日電
新竹市長林智堅身陷碩士論文抄襲疑雲，蔡英文總統在林臉書下方留言「智堅辛苦了！」 藍營質疑蔡「挺剽竊」。(本報資料照片)
新竹市長林智堅身陷碩士論文抄襲疑雲，蔡英文總統在林臉書下方留言「智堅辛苦了！」 藍營質疑蔡「挺剽竊」。(本報資料照片)

新竹市長林智堅身陷論文抄襲疑雲，本報系聯合報報導，新竹科學園區管理局聲明擁有委託案智慧財產權，並要求中華大學說明。林親上火線說明，昨也在臉書發文自清，蔡英文總統也在臉書下方留言「智堅辛苦了」，此舉引爆總統護航的爭議。 

林智堅表示，選舉到了，「講的人要有口德、聽的人要有智慧」、「髒水來了，我會輕輕撥掉」，蔡英文總統也在臉書下方留言，「智堅辛苦了！任何監督都應該基於事實，為了選舉任意抹黑，不是成熟民主應該有的亂象。」林智堅則回應謝謝總統的支持和鼓勵。

蔡英文總統表態挺林，據台北中國時報報導，此舉引爆藍營怒火，質疑蔡「挺剽竊」。台北市長柯文哲也不客氣說，如果台灣大學發出的碩博士論文有抄襲，台大校譽就毀了。柯文哲強力呼籲成立論文審查委員會於二個月內調查清楚。他更質疑林智堅的台大指導教授、國安局長陳明通竟可以指導173份碩博士論文，數量實在驚人，整件事應該要徹查。

民眾黨桃園市長參選人賴香伶批評說，台大是學術最高殿堂，竟和中華大學淪為同一層級，令人覺得不可思議。陳明通桃李滿天下，卻在事發後馬上跳出來護航林智堅，指導教授一定知道，可是又不提醒自己的學生，共犯結構很明顯。

報導指出，國民黨立委賴士葆揶揄，「小英男孩」林智堅和蔡英文一樣，論文都不公開，兩人是「論文門聯盟」的盟友，所以蔡英文現在有苦難言，不但不能罵林，否則就會罵到自己，而且打死都要力挺林到底，才會喊出「智堅辛苦了」。前總統馬英九則說，兩本被認為雷同的碩士論文相似度非常高，林智堅當然「要負責任啊」，至於林是否應退選桃園市長？馬說，「就看他的政治智慧。」也是台大校友和教授的前台北市長郝龍斌批評，林智堅做為政治人物，用欺騙、抄襲手段，甚至到現在還不願認錯道歉，造成所有校友與學校蒙羞，非常不可取；沒有誠信的人，不夠格做政治人物。

據聯合報報導，林智堅表示，他和老師共同參與計畫，2008年6月26日論文口試，早在中華大學7月2日繳交結案報告前，盼國民黨不要再「潑髒水」。

林智堅說，論文口試時間在6月26日，大家有經驗，口試前一定要先約口試委員，早在5月就完成自己的論文，科管局委託報告則是在7月完成。

「這是我和學校老師共同參與的計畫。」林智堅說，老師已證實他參與這計畫，在台灣，大學生和老師參與計畫作為論文，「這是很常見的」，否認用國家資源做自己論文，希望這件事應該就此停住。

蔡英文 臉書 國民黨

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