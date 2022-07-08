台大原創性比對防論文抄襲 李家同：對教授是莫大侮辱

清大榮譽教授李家同說，原創性比對是起源於對教授的不信任，更是一大侮辱。(本報資料照片)

桃園市長參選人林智堅的台大國發所論文遭指控涉嫌抄襲，台大近日祭出新規定，要求碩、博士生論文於離校前需經過系統比對原創性。清大榮譽教授李家同今天表示，仔細想就知道該作法不見得能真正杜絕抄襲，對教授更是莫大的侮辱，不信任教授不只嚴重，也有損大學校譽。

為了防弊抄襲，台大日前祭出新規定，6日起要求所有碩、博士畢業生的論文在提交時均需進行原創性比對，並請指導教授檢視論文原創性比對結果後，始可完成離校程序。

但李家同今天指出，該起政治人物抄襲風波受害最深的還是大學，大學校譽彌足珍貴、得來不易，一旦失去了要恢復卻非常困難。

面對近日台大新規定上路，李家同則稱，若仔細想想就知道，該做法不見得能真正杜絕抄襲，而且對教授是莫大的侮辱。台大99%教授相當認真指導畢業論文，對教授不信任是一件非常嚴重的事，也有損大學的校譽。

李家同指出，若每個教授均認真於研究和教學，最近的論文風波就不可能發生。各大學應該注意，是否有教授在做研究時相當不認真，以至於學生的畢業論文有問題。現在大學只注意論文有否抄襲，更應該注意畢業論文中有無浮濫，而且所有的畢業論文不能保密。

李家同說，教育 是良心事業，不能靠制度來維護品質。一旦有教授在研究和教學上非常馬虎，受害的不僅僅是學生，也是整個大學。