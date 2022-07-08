我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

岸田文雄記者會數度哽咽：安倍情況危急

刺殺安倍晉三嫌犯認了：對前首相不滿 打算殺死他

王鴻薇籲中華1個月內完成調查 質疑校董兼綠發言人護航

記者張裕珍／新竹8日電
踢爆林智堅論文涉嫌抄襲的北市議員王鴻薇8日赴中華大學遞交陳情書，要求校方秉公處理，地方藍營也到場聲援。(記者張裕珍／攝影)
踢爆林智堅論文涉嫌抄襲的北市議員王鴻薇8日赴中華大學遞交陳情書，要求校方秉公處理，地方藍營也到場聲援。(記者張裕珍／攝影)

新竹市長林智堅深陷論文門事件，當初踢爆林論文涉嫌抄襲的北市議員王鴻薇今天赴中華大學遞交陳情書，質疑中華大學董事長、民進黨發言人李妍慧昨天竟在林智堅臉書留言打氣，「是在護航、包庇嗎？」要求校方依內規「一個月」內完成涉抄論文調查審定，校方派總務長梁秋國接下陳情，但並未多做回應。

王鴻薇今天早上10時抵達中華大學門口，地方藍營包括議長許修睿、市長參選人林耕仁與多名議員、支持者都到場聲援，高舉「五星級抄跑市長」、「自己抄自己，學術新境界」等牌面大酸林智堅。建功里長邱漢奇還拿出自製的奠儀花圈，對事件表達哀悼之意。

王鴻薇在被林智堅提告之後，昨天也反告林智堅誣告，今天即刻赴中華大學陳情。她直言，林智堅陷入學術論文抄襲，對於中華大學與台大碩士論文抄襲「講不清、說不明白」，尤其中華大學情節更嚴重，不是單純論文抄襲，還有涉嫌侵占國家財產嫌疑。

「希望中華大學能夠真正秉公處理、捍衛校譽！」王鴻薇說，校方昨天發出聲明表示將組成調查委員會二個月內完成調查，但她找到校方內規，規定表示相關案件應在一個月內完成調查，必要時才得延長一個月，但校方卻對外直接說2個月完成，是想護航、包庇什麼？

王鴻薇並質疑，中華大學董事長李妍慧正是新竹市議員、民進黨發言人，在昨天校方發出聲明組成調查委員會後就到林智堅臉書留言打氣「衝衝衝」，大酸是要「衝什麼？」王質疑「中華大學是黨校嗎？」她對校方能否秉公處理相當擔心，也要求政黨要退出大學。

許修睿表示，林智堅論文出現爭議，除了司法程序部分，也希望學校能夠捍衛學術尊嚴，一定要秉公處理，也向揭發此事不畏懼的王鴻薇致上敬意；林耕仁也呼籲，林智堅務必要向社會大眾說明清楚，不要只透過幕僚放話，或只用提告來轉移焦點，模糊抄襲問題。

臉書 民進黨

上一則

陳時中若參選 衛福部長、指揮官擬脫鉤分派

下一則

台大原創性比對防論文抄襲 李家同：對教授是莫大侮辱

延伸閱讀

林智堅論文涉抄 藍委曝合約：侵犯智財權竹科應提告

林智堅論文涉抄 藍委曝合約：侵犯智財權竹科應提告
陳明通護航林智堅 藍酸：綠有國安危機？

陳明通護航林智堅 藍酸：綠有國安危機？
新聞評論／國安局長護短 暴露學術倫理低落

新聞評論／國安局長護短 暴露學術倫理低落
林智堅論文延燒 學者：官愈大 大學愈喜歡收

林智堅論文延燒 學者：官愈大 大學愈喜歡收

熱門新聞

衛福部長陳時中暌違一周再出席疫情記者會。(記者鄒尚謙／攝影)

台入境放寬 7/14起3類人搭機免PCR報告

2022-07-07 02:17
不少粉絲朝聖具俊曄的DJ秀。圖／讀者提供

具俊曄台北夜店DJ獨秀 24年鐵粉狂批汪小菲

2022-07-01 14:21
烏俄衝突，烏國總統澤倫斯基號召外國志願軍加入戰事，吸引許多外國人士自願報名加入抗俄行動，包括多位台灣人士。圖為烏克蘭軍人。美聯社

受台志願兵援烏感召 多國士兵：若中國攻台「台灣見」

2022-07-03 23:17
立委蘇震清。（本報資料照片）

全有罪 台國會史上最大弊案 蘇震清最重10年 廖國棟8年

2022-07-05 22:37
高雄的大統集團官網將好市多納為事業版圖之一。（取材自大統集團官網）

Costco以10.5億美元 買回台灣好市多所有股份

2022-07-01 00:40
儘管台灣本土確診、死亡個案雙雙回升，指揮官陳時中透露，考慮取消低風險地區的入境PCR報告。圖為桃園機場入境旅客排隊填寫檢疫資料。（記者黃仲明／攝影）

自低風險國入台 PCR擬放寬…鬆綁到0+7「須超低確診」

2022-07-06 02:30

超人氣

更多 >
不斷更新／前日相安倍晉三演講時中槍 心肺停止 警逮1嫌

不斷更新／前日相安倍晉三演講時中槍 心肺停止 警逮1嫌
彈劾大法官湯瑪斯網路連署 已有百餘萬網友響應

彈劾大法官湯瑪斯網路連署 已有百餘萬網友響應
芝國慶槍手父親：震驚 案發前晚兒子批濫殺者「白癡」

芝國慶槍手父親：震驚 案發前晚兒子批濫殺者「白癡」
宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作

宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作
情色女王壇蜜曝老公床上習慣 驚吐：旁邊睡誰好像都沒差

情色女王壇蜜曝老公床上習慣 驚吐：旁邊睡誰好像都沒差