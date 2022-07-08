王鴻薇籲中華1個月內完成調查 質疑校董兼綠發言人護航

踢爆林智堅論文涉嫌抄襲的北市議員王鴻薇8日赴中華大學遞交陳情書，要求校方秉公處理，地方藍營也到場聲援。(記者張裕珍／攝影)

新竹市長林智堅深陷論文門事件，當初踢爆林論文涉嫌抄襲的北市議員王鴻薇今天赴中華大學遞交陳情書，質疑中華大學董事長、民進黨 發言人李妍慧昨天竟在林智堅臉書 留言打氣，「是在護航、包庇嗎？」要求校方依內規「一個月」內完成涉抄論文調查審定，校方派總務長梁秋國接下陳情，但並未多做回應。

王鴻薇今天早上10時抵達中華大學門口，地方藍營包括議長許修睿、市長參選人林耕仁與多名議員、支持者都到場聲援，高舉「五星級抄跑市長」、「自己抄自己，學術新境界」等牌面大酸林智堅。建功里長邱漢奇還拿出自製的奠儀花圈，對事件表達哀悼之意。

王鴻薇在被林智堅提告之後，昨天也反告林智堅誣告，今天即刻赴中華大學陳情。她直言，林智堅陷入學術論文抄襲，對於中華大學與台大碩士論文抄襲「講不清、說不明白」，尤其中華大學情節更嚴重，不是單純論文抄襲，還有涉嫌侵占國家財產嫌疑。

「希望中華大學能夠真正秉公處理、捍衛校譽！」王鴻薇說，校方昨天發出聲明表示將組成調查委員會二個月內完成調查，但她找到校方內規，規定表示相關案件應在一個月內完成調查，必要時才得延長一個月，但校方卻對外直接說2個月完成，是想護航、包庇什麼？

王鴻薇並質疑，中華大學董事長李妍慧正是新竹市議員、民進黨發言人，在昨天校方發出聲明組成調查委員會後就到林智堅臉書留言打氣「衝衝衝」，大酸是要「衝什麼？」王質疑「中華大學是黨校嗎？」她對校方能否秉公處理相當擔心，也要求政黨要退出大學。

許修睿表示，林智堅論文出現爭議，除了司法程序部分，也希望學校能夠捍衛學術尊嚴，一定要秉公處理，也向揭發此事不畏懼的王鴻薇致上敬意；林耕仁也呼籲，林智堅務必要向社會大眾說明清楚，不要只透過幕僚放話，或只用提告來轉移焦點，模糊抄襲問題。