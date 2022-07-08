憶李登輝接班 許歷農：蔣誤信他轉變

1984年3月22日時任總統蔣經國（右）致賀李登輝（中）當選副總統。(取材自總統府網站)

台灣退輔會前主委許歷農發表回憶錄《許歷農傳─從戰爭到和平》，書中揭露前總統蔣經國 拔擢前總統李登輝成為接班人的經過。李登輝對蔣經國言聽計從，蔣相信有日本 背景的李在多年栽培下已經轉變；此外，蔣經國不認為自己會太早就離世，還有時間再觀察李登輝，結果在1988年驟逝。

許歷農說，很多人不諒解蔣經國挑中李登輝為接班人，尤其李登輝執政後期重挫兩岸關係，造成許多人至今仍批評蔣經國識人不清。

許歷農表示，蔣經國認為沒有班底、派系，加上獨子很早即過世的李登輝較單純；蔣雖知李背景，但認為「人會改變」，經過多年培養也相信李登輝早已轉變。更重要的是，「李登輝對蔣經國的話言聽計從」，對蔣提出必須親民、多接觸基層員工的意見頻表示認同；而且擔任台灣省主席任內被黨外議員質詢時，還回答「中國歷史沒有拋棄台灣，台灣怎能脫離大陸」。

許歷農說，李登輝由副總統繼任總統後，為穩定軍心、民心，每日清晨都會去蔣經國靈前祭拜，一再公開聲稱此生只有兩個導師，一個是耶穌，另一個就是蔣經國，讓社會逐漸認同。且為展示自己是繼承人，李更在廢除「動員戡亂臨時條款」後，擬訂「國家統一綱領」。

許歷農表示，李登輝在蔣經國逝世後，找了宋楚瑜等人在中常會臨時提案，以突襲的方式通過他為代理主席；同年7月召開全代會，要選黨主席和增設副主席，蔣緯國呼聲最高，李雖然表面沒反對，可私底下去卻力阻增設副主席。

許歷農說，李登輝在1988到1990年的言行還算低調，但1990年2月要推舉第八屆總統候選人時，他和時任行政院長李煥、參謀總長郝柏村及立法院長梁肅戎，都已懷疑李有台獨傾向，反對推舉李，表態支持林洋港搭配時任國安會秘書長蔣緯國，不過「林蔣配」最終都退選。

許歷農回憶，李登輝展開反撲行動，不僅以黑函威脅支持「林蔣配」的組織，更出動辜振甫、陳立夫、蔣彥士、黃少谷、謝東閔、袁守謙、倪文亞「八老」勸退林洋港，最後策動學生，以「拉林、打蔣、醜化老國代」三面戰線進行。