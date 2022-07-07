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林智堅論文涉抄 藍委曝合約：侵犯智財權竹科應提告

台灣新聞組╱台北7日電
針對林智堅論文涉抄襲，議員王鴻薇（左）、議員參選人凌濤（右）在市議會表示，品質月刊文章是補足最後一塊論文抄襲案的拼圖，也要邀請林智堅打籃球，抨擊林智堅籃球的「籃」不是藍色的「藍」。(記者曾學仁／攝影)
針對林智堅論文涉抄襲，議員王鴻薇（左）、議員參選人凌濤（右）在市議會表示，品質月刊文章是補足最後一塊論文抄襲案的拼圖，也要邀請林智堅打籃球，抨擊林智堅籃球的「籃」不是藍色的「藍」。(記者曾學仁／攝影)

國民黨立委林奕華今披露竹科當初委外報告的合約表示，合約中載明報告的著作人格權屬於竹科而非研究者，所以即使林智堅有參與討論該研究，也不能用研究成果當自己畢業論文，林奕華強調，竹科委託研究的智慧財產權已被侵犯，竹科應該提告。

台北市議員王鴻薇昨要求新竹市長林智堅面對檢驗，不要讓學術蒙羞，她也向教育部、中華大學、新竹科學園區管理局寄出檢舉信；她說，網路上有人質疑林落跑又抄襲，已封林為「抄跑專家」；對於遭控加重誹謗，她反批勿再以政治動作混淆視聽，民進黨更別再當「寵林小組」。

林智堅昨天委任律師楊隆源前往新竹地檢署，按鈴提告台北市議員王鴻薇加重誹謗；楊隆源指出，王鴻薇前天上午記者會先以不實資訊抹黑，下午又做不實抹黑、誹謗。

國民黨昨天表示，王鴻薇身為民代，監督政治人物之言行屬可受公評之事；國民黨聲援王鴻薇等對執政黨提出合理批評質疑的人，不會畏懼林智堅以司法手段恫嚇來自民間的質疑，反而會更積極監督民進黨政治人物的一言一行。

此外，林智堅兩篇碩士論文遭指控抄襲，包括中華大學碩士論文以及台大國發所在職專班論文，外界質疑侵犯新竹科學園區管理局智財權，竹科管理局昨晚發布聲明表示，會盡快函請中華大學釐清委託研究案合約，並要求詳細說明；

台大則表示，已收到台北市議員徐巧芯具名檢舉和相關事證，後續將進入處理程序，受理後將由所屬學院組成審定委員會，最快兩個月內完成審定。台大也表示，即起將要求所有碩、博士畢業生論文提交時，均先需進行原創性比對，並請指導教授檢視論文原創性比對結果後才可離校。

林智堅仍維持一貫說法，因選舉遭政黨刻意抹黑、潑髒水，類似政治口水不再回應。林智堅昨接受廣播專訪，砲轟「毀林小組」起手式就是潑髒水，應是看到桃園市民很支持他才決定「提早開打」。

國民黨 民進黨 教育部

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