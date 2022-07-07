宜縣長選戰林姿妙vs江聰淵 藍37%領先綠28%

民眾黨立法院黨團主任陳琬惠。(取自陳琬惠臉書)

本報系聯合報調查宜蘭縣長選情發現，現任縣長林姿妙擁有執政優勢，目前以三成七支持度領先現任宜蘭市長江聰淵的二成八和民眾黨立法院黨團主任陳琬惠的2%；三成六選民看好林姿妙連任機會大，二成三認為江聰淵較有勝算。

年底宜蘭縣長選戰，呈現藍綠白三方競逐的戰局。民進黨徵召江聰淵、民眾黨提名 陳琬惠，共同挑戰國民黨 林姿妙。

觀察目前選情，林姿妙雖身陷貪瀆弊案風波，但未對選情造成太大衝擊。如果明天投票 ，林姿妙獲得三成七選民力挺，二成八屬意江聰淵，兩人差距九個百分點；陳琬惠選票浮現不多，支持度2%；由於還有三成四選民支持意向未定，選情仍有變化空間。

交叉分析發現，無論男性或女性選民，林姿妙都獲逾三成五支持；江聰淵在男性選民中獲三成四支持。

林姿妙不僅支持度較高，連任聲勢也不弱。三成六選民看好林姿妙能在宜蘭繼續執政，二成三認為江聰淵當選機會較大，覺得陳琬惠勝出者僅1%，四成一選民認選情勝負難料。

調查也發現，宜蘭選民選舉效能感不高，六成四認為年底縣市長選舉結果完全不會影響他們的生活，僅一成七覺得有一些影響，8%認為影響很大。

不過，現任縣長林姿妙的施政表現仍獲得五成七選民好評，僅一成九不滿意，二成四無意見。分析顯示，滿意林姿妙施政的選民，五成七挺林，一成九擁江；不滿意林姿妙施政的選民，則有六成七挺江，僅9%擁林。