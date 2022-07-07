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陳明通護航林智堅 藍酸：綠有國安危機？

台灣新聞組╱台北7日電
國安局長陳明通。(本報資料照片)
國安局長陳明通。(本報資料照片)

民進黨桃園市長參選人林智堅被爆出論文疑似抄襲，國民黨立法院黨團昨開記者會質疑，林智堅指導教授、國安局長陳明通稱是林提供資料給學長調查員余正煌的說法；國民黨黨團總召曾銘宗表示，陳明通身為當時的國發所所長，又是口試委員，竟然允許論文相互抄襲，甚至護航到底，「請問這是國安危機？還是民進黨的國安危機？」

曾銘宗表示，林智堅中華大學論文內容，從第一章到第六章內容幾乎雷同，11張表格完全一樣，英文文獻也完全一樣，目錄除了去掉「新竹」二字外，也幾乎一模一樣，相似度高達九成。

台大國發所論文部分，林智堅論文和另一位研究生余正煌的論文相似，陳明通稱提供林智堅的資料給余，但雙方論文連錯誤文字都一樣，就算是資料參考，也不能抄到相似度七成，林智堅該向外界講清楚。

林智堅論文門事件，讓外界看見政治人物鍍金學歷、學校和教授對「大咖學生」特別禮遇，學界、政界互利幫襯甚至共生，已是公開的秘密。

陳明通桃李滿天下，除了林智堅，桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安、立委高嘉瑜、邱志偉、郭國文，議員張志豪、高閔琳等人都是「阿通師」的門生，他更位居權位。不過國民黨青年部前主任陳冠安質疑，陳明通從1995年迄今指導173位碩博士，卻僅五位開放論文電子全文。

國民黨立委賴士葆指出，雖說電子全文開放是個人選擇，但同一位老師指導的論文卻很高比率不開放，是否師生都怕被檢驗？特別是現在林智堅論文案使陳明通學術指導受質疑，也影響到陳明通的其他學生，陳明通應出面說清楚。

國民黨 民進黨

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