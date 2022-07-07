黑白集／說不選也不工作 陳時中在鬧情緒？

民進黨台北市長提名 ，蔡英文要欽點陳時中 或陳建仁，顯得猶豫不決。陳時中一腳已經踏進那裡，連競選辦公室都已找好；另一隻腳還留在指揮中心，卻不辦事，這到底在演那齣？

這兩天，陳時中說了氣話。他說，自己本來就沒宣布要參選，當然就沒有「萌生退意」的問題。然而，這種「不進不退」或「欲進而不得」的情況，不免令人懷疑他在鬧情緒。原因是，指揮中心許多待決的工作都拖在那裡，沒人做決定。

最迫切的事項，像入境檢疫放寬為「3+4」後，回台旅客大增，早就超過了政府規定的每周2.5萬人上限。指揮中心原本說，人數限制會視情況動態調整；但現在卻卡在那裡，一動也不動。陳時中要參選時，就呼籲大家要趕緊回歸正常生活；但參選路一生變，他就說不能過度冒險，寧把國人卡在境外。

老實說，入境檢疫要不要放寛居隔天數，確實不能魯莽，尤其許多國家正逢變種病毒 作祟。至於入境人數總量訂得這麼低，就是莫名其妙的政策，什麼國家會故意把國民擋在境外，不讓他們回國？尤其，今年有選舉，許多久未歸國的人必須趕回來恢復戶籍；許多迫不及待出國旅遊的人，則生怕配額不足而回不了家。

陳時中如果選舉癮頭太大，就趕快走吧！別在欲去還留之間，耽誤人民回歸正常的渴望。