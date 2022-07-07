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網傳綠營「屠龍會議」文件 林佳龍辦公室：報警釐真相

記者蔡晉宇、江婉儀／台北7日電
交通部前部長林佳龍。（記者胡經周／攝影）
交通部前部長林佳龍。（記者胡經周／攝影）

民進黨雙北市長人選未定，網路卻廣傳一份宣稱5月25日「民進黨執行會議紀錄摘要」，內容研議如何團結黨的力量，讓衛福部長陳時中參選台北市長，並結合派系打壓正國會的交通部前部長林佳龍，黨內放風「挺陳打林」，被稱為「屠龍小組」。林佳龍辦公室昨表示，為釐清事情真相，已著手準備資料至警察局報案。

雖然該內容真實性仍待確認，但黨內人士表示，讓人聯想到去年爆發的駭客解密「打賴途徑」事件。民進黨秘書長林錫耀指出，明顯造假，內容居然提及陳時中確診，但5月底豈能預測陳在6月確診，很荒唐。

行政院長蘇貞昌昨說，不要受到迷惑，更不要隨之傳閱。

該內容在網路論壇PTT散布，發文者的署名，被聯想與林佳龍有所連結。林佳龍辦公室昨澄清，從未看過該會議紀錄，也不認識該人士；林佳龍辦公室也著手準備資料至警察局報案。

流傳的文件內容包括，要結合英系與新潮流力量，給正國會施加壓力；民調戰宣布陳時中領先，是「台北最強棒」；透過親綠媒體宣傳造勢，溝通名嘴周玉蔻，發布獨家；找民進黨發言人林靜儀，以及台北市議員苗博雅、簡舒培表態，順便攻擊台北市長柯文哲；投書外媒，塑造陳時中是「防疫英雄」形象；整理林佳龍不利消息，提供給媒體和網路社群小編；找英系立委臉書貼文支持陳時中，還要大量花錢下廣告等。

陳時中 民進黨 警察

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