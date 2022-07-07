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台現BA.5疫情 陳時中參選添變？親陳人士：這兩天拍板

記者沈能元／台北7日電

衛福部長陳時中參選台北市長箭在弦上，卻遇到台灣出現首例BA.5家庭群聚，參選恐添變數。一名親陳時中人士指出，台出現BA.5疫情，加上前交通部長林佳龍參選意願仍高，確實增添許多變數，但不排除這一兩天就有定案，或於下周二、三公布。另外界認為，隨著新冠疫情趨緩，指揮中心應考慮解散，據衛福部內部人士指出，指揮中心短時間內不會降級或解散。

此名衛福部內部人士指出，即便陳時中參選台北市長後，將卸任部長、指揮中心指揮官，指揮中心短時間內，甚至在秋冬前都不會解散，主要考量就是BA.4、BA.5變異株恐引發再一波疫情，其中又以BA.5最需要擔心，如同陳時中受訪表示，目前歐美BA.5疫情約上升20%，因此，指揮中心有存在必要。

台灣昨出現首例BA.5家庭群聚事件，此事是否會影響陳時中參選北市？一名親民進黨人士指出，目前BA.5疫情出現後，加上前交通部長林佳龍參選台北市長意願高，確實讓陳時中參選增添許多變數，如果是8、9月後，BA.5疫情爆發，勢必影響陳時中選情，不論是面對疫情或選情，民進黨高層現在是小心翼翼。

不過，親陳時中陣營表示，即使有BA.5疫情，但對國內社區影響不大，許多人認為，這一波新冠疫情已到尾聲，提名一事不宜再拖，黨內提應加快速度，支持者已經焦躁不安。

據了解，若有機會，民進黨內不排除這一兩天就會定案由陳時中參選台北市，並隨時都可能對外公布，或於下周二、周三對外公布，但也有可能還要視新北市提名人選及疫情發展趨勢，再選擇適當時機。

至於，陳時中參選台北市長後，部長、指揮官接任人選。據了解，目前規劃不排除部長、指揮官脫鉤處理，也就是說，往後可能不再是衛福部長擔任指揮中心指揮官，而是由行政官職更高的人出面擔任，目前接任部長人選以衛福部次長薛瑞元、中華民國醫師公會全聯會理事長邱泰源呼聲高。

醫界評估，衛福部次長薛瑞元目前主責督導疾管署、食藥署、健保署、長照司，含括衛福部最重要相關單位，對於衛福部行政作業熟稔，接任後可以無縫接軌，或是採用代理方式至年底選後，再由內閣改組方式讓新人選接任，而中華民國醫師公會全聯會理事長邱泰源為現在醫界的大家長，也與總統蔡英文關係很好，為選戰不可或缺的拼圖，邱泰源出任也相當不錯。

醫界人士認為，部長、指揮官脫鉤思維不錯，因疫情已走向復元階段，指揮官角色必須整合資源，同時振興經濟與控制疫情，且不同的指揮官，可能有不同的防疫思維，換一個新氣象，但重要的是人選十分重要，這還需總統蔡英文多加考量。

疫情 陳時中 民進黨

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