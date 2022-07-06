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蔣經國重用李登輝 新書：李言聽計從 蔣相信李已轉變

記者劉宛琳／即時報導
1984年3月22日時任總統蔣經國（右）致賀李登輝（中）當選副總統。(取材自總統府網站)
1984年3月22日時任總統蔣經國（右）致賀李登輝（中）當選副總統。(取材自總統府網站)

台灣退輔會前主委許歷農發表新書「許歷農傳–從戰爭到和平」，書中揭露前總統蔣經國拔擢前總統李登輝成為接班人的經過。李登輝對蔣經國言聽計從，蔣相信有日本背景的李在多年栽培下已經轉變；此外，蔣經國不認為自己這麼早就過世，還有時間再觀察李登輝，結果在1988年驟逝。

許歷農說，很多人不諒解蔣經國挑中李登輝為接班人，尤其李登輝執政後期重挫兩岸關係，造成許多人至今仍批評蔣經國視人不清、用人不當。

許歷農表示，相較林洋港在台灣省長任內用了不少本省人，蔣經國認為沒有班底、派系，加上獨子很早即過世的李登輝較單純；蔣雖知李背景，但認為「人會改變」，經過多年培養也相信李登輝早已轉變。

許歷農說，更重要的是，「李登輝對蔣經國的話言聽計從」，對蔣提出必須親民、多接觸基層員工的意見頻表示認同，在同樂會中唱歌都選「梅花」、「中華民國頌」。而且擔任台灣省主席任內被黨外議員質詢時，還回答「中國歷史沒有拋棄台灣，台灣怎能脫離大陸」。

「蔣經國不認為自己會這麼早過世」，許歷農說，因此蔣認為可以有時間再觀察李登輝一陣子，如不理想，再做更換。不料，1988年1月，蔣經國就驟然逝世。

許歷農說，李登輝由副總統繼任總統後，為了要穩定軍心、民心，每日清晨都會去蔣經國靈前祭拜，一再公開聲稱此生只有兩個導師，一個是耶穌，另一個就是蔣經國，讓社會逐漸認同。而為了展示自己是繼承人，李更在廢除「動員戡亂臨時條款」後，擬訂「國家統一綱領」。

許歷農表示，李登輝在蔣經國逝世後，找了宋楚瑜等人在中常會臨時提案，以突襲的方式通過他為代理主席；同年7月召開全代會，要選黨主席和增設副主席，蔣緯國呼聲最高，李雖然表面沒反對，可私底下去卻力阻增設副主席，就連蔣宋美齡出任榮譽主席，也被運作掉。

許歷農說，李登輝在1988到1990年的言行還算低調，但1990年2月要推舉第八屆總統候選人時，他和時任行政院長李煥、參謀總長郝柏村及立法院長梁肅戎，都已懷疑李有台獨傾向，反對推舉李，表態支持林洋港搭配時任國安會秘書長蔣緯國，不過「林蔣配」最終都退選。

許歷農回憶，李登輝展開了反撲行動，不僅以黑函威脅支持「林蔣配」的組織，更出動辜振甫、陳立夫、蔣彥士、黃少谷、謝東閔、袁守謙、倪文亞「八老」勸退林洋港，最後策動學生，以「拉林、打蔣、醜化老國代（立法院通過陳水扁提案，最後終止第一屆國大代表職權）」三面戰線進行。

蔣經國 中華民國 陳水扁

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