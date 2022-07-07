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柯文哲下令民眾黨參戰 竹市、基隆三腳督

記者吳亮賢、林政忠／台北7日電
民眾黨立委高虹安參選新竹市長。(本報資料照片)
民眾黨立委高虹安參選新竹市長。(本報資料照片)

新竹市、基隆市長選戰可望出現「三腳督」，據指出，民眾黨主席柯文哲下令參戰，高層敲定由立委高虹安參選新竹市長、立委邱臣遠參選基隆市長，預計下周臨時中央委員會徵召。

對於是否參選新竹市長，高虹安先前多次受訪從未鬆口，不僅外界不明其動向，就連黨內也不知其真實心意。

她日前受訪時表示，民眾黨預計7月11日討論，有機會將與鴻海創辦人郭台銘請益，她並稱讚郭是很好的請益對象，能提供更多新竹市在地服務及科學園區的經驗。

知情人士說，對於是否參選，高虹安、邱臣遠飽受黨內壓力，柯文哲日前與身邊重要人士聚會時，曾被當眾「調侃」，黨籍立委怎麼不敢參選？特別是對於高知名度的高虹安遲遲不鬆口參選，柯文哲一度動怒開罵。

上周黨政會議，柯文哲直接點名不分區立委作用不夠，應該要能夠開疆闢土、爭取資源，甚至喊出要推出不分區立委退場機制。知情人士形容，柯文哲「不演了」，等同要求不分區立委帶來「鈔票」跟「選票」，並給足壓力要求高虹安、邱臣遠出戰，氣氛如同「火車對撞」。

黨內人士證實，民眾黨下周三將舉行臨時中央委員會，徵召兩人參選。

民眾黨立委高虹安參選新竹市長。(圖／邱臣遠提供)
民眾黨立委高虹安參選新竹市長。(圖／邱臣遠提供)

邱臣遠昨說，尊重黨的機制及決定，若黨有需要，自己不避戰也不怯戰，相關事項下周一討論。昨晚截稿前，記者致電及傳訊高虹安，尚未獲回應。

柯文哲 郭台銘 鴻海

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