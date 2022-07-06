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冷眼集／有種假訊息 叫「政府覺得你錯」

記者程遠述

國家通訊傳播委員會（NCC）日前公告「數位中介服務法草案」，引起輿論譁然，雖然假訊息問題確實伴隨網路世界蓬勃而擴大，但「數位中介法」草案直接無視網路言論自由之重，用粗暴的「他律、貼標籤」方式，使政府的手緊扼住你我每條發文和發言。

「數位中介法」草案的條文說明，第一句就寫明要保護數位人權，但遍觀整部草案，對於常見的遭平台停權、付費等爭議，皆無具體處理，而是著重政府在出手打擊假訊息的角色與作為。

舉例來說，不管發文者依據為何，只要政府主管機關認定說法不對，不用等法院裁定，就可直接加註警語，警告可能為假訊息，也就是說不管講得對不對，只要政府覺得你錯，就可以用公權力幫你貼上有問題標籤。

台灣去年才被美國自由之家（Freedom House）評為亞洲網路自由度第一，但政府草案不僅未細細思量自由空間的分寸，或利用立法機會為民眾網路人權撐起保護傘，反而向威權國家的手段—質疑不同意見靠攏。

言論自由是民主運作的基石。立法院法制局在去年1月就提出，網路治理應以公民參與及開放政府為核心，對於規範言論自由的法制面，要先以平台自律為優先，接著才是強化現有法律，而像是政府機關介入的第三方他律，則是最後手段。官方版的「數位中介法」，顯然不在乎立法院怎麼說。

另外，「數位中介法草案」也明列，要針對有效用戶大於230萬的網路平台如臉書YouTube等列管，但對於輿論活躍的Dcard、PTT等社群，NCC卻說還不確定；換言之，NCC想管制網路平台，卻連對象和怎麼管都不確定，不禁令人質疑，是在等待高層決定，還是NCC事前的跨部會討論未盡專業周詳？

如果有朝一日，連具有匿名、低門檻與開放等性質的網路討論，民眾都會因害怕「被查水表」吃官司而不敢發聲，那我們離對岸一律封鎖公民審議的網路長城，恐怕也不遠了。

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