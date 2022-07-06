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柯文哲：曾想培養黃國昌 「三顧茅廬」碰壁

記者林麗玉／台北6日電

台北市長柯文哲接受網路節目專訪，自爆當年一連任，想培養的有三人，黃珊珊、前立委黃國昌、台大醫師許立民，儘管「三顧茅廬」黃國昌就是不要。柯直言，台灣是負面選舉，立委蔣萬安掛一個「蔣」就有很多人鐵死不投，若衛福部長陳時中拉不起來，又不想投給蔣，就會投給黃珊珊。

柯文哲認為當台北市長需要訓練，因北市府是龐大的機器，以他的聰明才智花兩年才能搞得清楚，所以他想要培養政治人才接班，選定三個人，各自去努力，最後半年再來比民調。

不過，當初選黃國昌，他還在時代力量有顧慮，還叫蔡壁如去他家三次，拜訪他父母，但黃不要就是不要，柯嘆「你有辦法將牛拖到水邊，但沒辦法強迫喝水。」

提到黃珊珊，柯文哲說，市府每天上午7點半開晨會，是他在台大醫院就有的習慣，那是一種人格的訓練，所以黃來接市長可以無縫接軌。黃珊珊都去解決問題，做事很認真，萬華區不會選太差，缺點是語言沒有這麼有趣。

對於可能會出現的三腳督棄保效應，柯文哲認為，黃珊珊慢慢累積信任，要棄保就不容易。不過，台灣就是負面選舉，蔣萬安掛一個「蔣」，就有很多人鐵死不投，也有絕對不投民進黨的，就會投給黃。

他舉例美國負面選舉，選喜歡川普、跟討厭川普，台灣2020也只有一個候選人，就是喜歡韓國瑜與討厭韓國瑜在選。

柯文哲 韓國瑜 川普

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