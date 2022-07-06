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NCC數位中介法 養網軍檯面化？立委：跟共產國家沒兩樣

記者程遠述、馬瑞璿／台北6日電
《數位中介服務法》國家通訊傳播委員會（NCC）通過「數位中介服務法」草案，要將市占超過10%的「指定線上平台服務提供者」全部納管，包括Dcard、臉書、Youtube等知名平台業者，都可能被列入納管範圍。（本報資料照片）
《數位中介服務法》國家通訊傳播委員會（NCC）通過「數位中介服務法」草案，要將市占超過10%的「指定線上平台服務提供者」全部納管，包括Dcard、臉書、Youtube等知名平台業者，都可能被列入納管範圍。（本報資料照片）

國家通訊傳播委員會（NCC）日前公告「數位中介服務法草案」，將納管網路平台言論，並出資25億元（台幣，約8383萬美元）成立處理假訊息的財團法人。國民黨立委昨天痛批執政黨要立法管網路言論、還擺明要養網軍，且照「數位中介法」內容，在法院裁定訊息真假前，NCC就能先加註警語，不符民主運作規則。

國民黨立委賴士葆指出，「數位中介服務法草案」若獲得民進黨立委多數暴力支持，最快11月就可通過，到時只要政府認定網路內容不實，就能舉發給法院裁定、下架，也就是說，假設今天一篇文章批評政府施政不力、政府不喜歡聽，就可以交給法院裁定，且只要是市占率超過一成的網路平台，都納入此管制。

賴士葆批評，全世界除了共產國家外，幾乎沒有自由民主國家會管控網路平台，台灣政府自甘墮落，現跟「共產國家沒兩樣」，太悲哀了。

國民黨立委李貴敏則表示，根據「數位中介法草案」，在法院裁定前，NCC可先加註警語，此法條是行政權凌駕司法，假設有吹哨者披露政府機關違法事實，結果被加註警語長達30天，名譽還有辦法洗清嗎？根本是民主國家走向專制極權的做法，箝制言論自由。

國民黨團總召曾銘宗也質疑，NCC要花25億元成立財團法人，懷疑政府是要擴編網軍，讓網軍檯面化，在NCC主委陳耀祥主政下，NCC已喪失獨立機關公信力，淪為民進黨附屬單位，未來審查「數位中介服務法草案」時，國民黨團一定全力阻擋。

針對國民黨立委的質疑，NCC副主委暨發言人翁柏宗指出，目前採取成立財團法人方式，這種方式仍受立法機關監督，都要依據財團法人法及預算法規定辦理；目前僅是草案階段，還要聆聽各界意見，送到立法院後會與立委溝通，化解疑慮。

關於警語部分，翁柏宗說，暫時加註警語是參考業者目前既有的實務作法，加註警示並非將資訊刪除或下架，而是提醒大眾可以多參考不同資訊來源；況且，被加註警示的內容，反而會引起關注、輿論關切，「立委對於加註警示處分，認為有限制言論自由疑慮，我們都會拿回去參考，將來對於加註警示處分的執行方法、執行配套等細節，都會由多方利害關係人的溝通平台來討論。」

《數位中介服務法》遭質疑根本不是保障數位基本人權，而是在箝制言論自由。（路透資料...
《數位中介服務法》遭質疑根本不是保障數位基本人權，而是在箝制言論自由。（路透資料照片）

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