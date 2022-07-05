盧秀燕曬玉山照 蔡其昌：欺騙市民

台中市長盧秀燕在臉書曬出從台中市遠眺玉山的照片，並寫下「我有一個目標：在台中看見玉山，要成為市民的日常。」(翻攝自盧秀燕臉書)

隨著選舉腳步迫近，藍綠再為台中市空品話題激烈交鋒。台中市長盧秀燕昨天在臉書 發一張從台中遠眺玉山的照片，證明台中市空品已經變好，「盼此景成為市民日常」，卻引來對手立院副院長蔡其昌譏評，稱台中的「夏季」都看得到玉山，盧市長很清楚她的政見已經跳票，「別用一張照片就想欺騙市民」。

對於盧秀燕拿空品做文章，蔡其昌批評說，台中的「夏季」每年都能看到中央山脈，只用一張照片就想欺騙市民，相信市民有智慧可以判斷。蔡也在臉書發文「身為台中市的一分子，實在覺得無奈。」盧市長上屆選舉時強打「市長換人、空氣換新」，現在拿一張玉山照宣稱空汙改善，結果被一個個市民分享的歷史照片打臉無知。

盧秀燕昨天在臉書貼出一張從台中遠眺，看見玉山北峰、玉山主峰的照片，並寫下「我有一個目標：在台中看見玉山，要成為市民的日常。」

盧表示「台中要看得到玉山，除了氣候，還有一個影響因素就是『空氣品質』，台中空品一直是秀燕的施政重點。從數據來看，台中空氣正在變好。」

盧指出，上半年PM2.5平均值為14.1微克/立方公尺，較去年同期20.0微克下降且低於「全國的平均」；空氣不良天數（AQI>100），今年1至6月6天，去年是17天，減少了11天，是中南部第一個符合空品標準的縣市。

蔡其昌則指出，台中火力發電廠燃煤更新成燃氣機組，被市府杯葛一年多，只看到盧市長一再消費中火，「盧市長的空汙改善根本毫無作為。」

國民黨 市議員羅廷瑋反駁蔡其昌，他說，前年6月底，他為中火嚴重空汙絕食抗議，怎不見綠營說看得見玉山？羅廷瑋說，盧市長希望天天都是好空品，絕不止於「夏季」，希望綠營一起改善台中空品才是市民所望。

環保局長陳宏益強調，盧市長堅持中火減煤減碳 ，絕不妥協，根據環保署空氣汙染排放清冊，2016年、2019年台中市硫氧化物和氮氧化物年減量高達2萬1167公噸，為全台最多的城市，空品與能見度當然改善；環保局去年還獲蔡英文總統頒發「智慧政府獎」，是全台唯一獲獎的環保單位，市府會持續努力。