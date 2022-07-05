冷眼集／林智堅碩士論文一魚三吃 真作者是誰

政治人物論文抄襲事件簿

民進黨 桃園市長被提名 人、新竹市長林智堅的中華大學碩士論文涉及抄襲案，不是政治人物牽涉的第一起論文抄襲案，不過，其中的複雜和疑點，比起過去類似案件，猶有過之。要釐清疑點，該說明的，也不光只是林智堅。

此案起源是新竹科學園區在2007年的「以TCSI模式評估新竹科學園區之民眾滿意度」的委辦案。招標金額台幣45萬元(約1.5萬美元)，由中華大學得標，交由科管系執行，但新竹市政府說詞讓此案留下許多疑點。

首先，是竹科這個委辦案在2008年6月報告完成後，竟然沒有公開內容。依照新竹市政府先前說法，林智堅曾和賀力行（林碩士論文指導教授）、王明郎兩位中華大學教授在2008年4月，在一場研討會上聯名發表一篇名稱相同的論文。出錢的竹科鎖住報告內容，卻讓得標者公開發表，這是什麼樣的神操作？

而新竹市府說法，讓大家了解「雷同」論文，報告至少有三篇。姑不論一魚三吃是否符合學術倫理，為何三篇作者不同？「研討會版」作者是賀力行、林智堅和王明郎，「竹科報告版」作者是李友錚、王明郎，而「碩論版」是林智堅撰寫、賀力行指導，哪個才是真作者？

這又衍生三可能：第一個可能是，這幾個版本原創和主要作者都是林智堅，其他掛名的雷同文，其實都是「老師抄襲學生」或者「老師壓榨學生」的結果。第二個可能，是幾位教授在撰寫過程中，因為不明原因決定「幫助林智堅」，除了滿足竹科需求，還不僅在研討會論文讓林智堅掛名，甚至讓林智堅在碩士論文「全盤引用」，老師也不修不改。

第三個可能最極端，就是這個委辦案的目的，從頭到尾就不是為了要「拿到報告」，而是為了幫林智堅「完成論文」。

若考量到2008年，林智堅雖仍不是新竹市長，但也是在「民進黨永遠的總召」柯建銘麾下的明星助理，要說中華大學膽敢「壓榨林智堅」，恐怕也是匪夷所思吧。