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黑白集／提名搞成大風吹 只看主席好惡

黑白集
民進黨雙北要提名誰，全看蔡英文的好惡。(記者許正宏／攝影)
民進黨雙北要提名誰，全看蔡英文的好惡。(記者許正宏／攝影)

民進黨雙北市長提名，讓人眼花撩亂。台北市聽說在「等一個人」，主角從陳時中換成陳建仁；而喊破嗓子想參選的林佳龍，卻被點名去新北。陳建仁對首都興趣缺缺，林佳龍拒選新北，又有人說要陳建仁「複製小英崛起路線」到新北。一場選戰搞成「大風吹」，宛如兒戲。

很難想像，民進黨曾在北縣執政16年，並在北市掀起「阿扁旋風」，如今中央政權在握，在雙北竟落得派不出人的窘境。表面上，是陳時中的膨風神話被戳破，打亂了綠營布局；實際上，是民進黨長期重南輕北，對北部都會選民拿不出理性訴求，加上人才斷層，最後只能撿現成、靠包裝。

所謂「等一個人」，除了從「等陳時中」換成「等陳建仁」，更重要的是等蔡英文拍板「欽點」。至於什麼黨內民主、個人意願，全被拋在腦後。

這場大風吹鬧劇，證明民進黨提名是「主席好惡」決定一切。「肥肉區」台北市，留給自己人；艱困的新北，就分給不聽話的人去苦戰，或以預留「總統候選人貴賓席」勸進自己人。這棋局，不知賴清德作何感想。

民進黨新北人選，其實有一人頗為合適。上次選戰蘇貞昌慘輸侯友宜，卻因禍得福當上閣揆，如今對自己政績信心滿滿。若由蘇巧慧「代父出征」，要選民「還蘇貞昌公道」，豈非美事一樁？但蘇貞昌敢嗎？

民進黨 陳時中 提名

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