英系為陳建仁、陳時中擺不平 民進黨雙北提名陷困局

蔡英文總統（前排左三）、前副總統陳建仁（前排左四）4日出席中央研究院院士會議，與出席院士合影留念。(圖：總統府提供)

民進黨 主席蔡英文 今晚將在總統官邸召開「選舉對策委員會」，預計拍板花蓮及台東縣長參選人，規畫徵召總統府發言人Kolas Yotaka戰花蓮，立委劉櫂豪戰台東；但雙北市長布局陷入拉鋸，高層認為，距離最後拍板還需要一點時間。

民進黨布局雙北陷入困境，不只是派系各擁其主，英系也發生內亂。據悉，英系內部分成兩派，一部分的確規畫衛福部長陳時中 參選已久，就連辦公室、公車廣告及競選總幹事都已經準備妥當；但少數「小英核心圈」幕僚主張由前副總統陳建仁出征，近期高層曾找陳建仁懇談，雖然陳建仁毫無意願，但擁護者仍堅持不放棄，希望努力到最後。

中研院昨舉行第34次院士會議開幕式，身為中研院院士的陳建仁出席，與蔡英文總統同台。開幕前，媒體詢問陳建仁是否參與年底縣市長選舉、蔡英文是否曾徵詢代表參選等，他僅回應「謝謝大家，今天院士會議，平安、平安」。蔡總統致詞時，特別向台下的陳建仁致意。離場時媒體提問「是否在等陳建仁投入雙北選戰」、「是否擔心陳時中拖累選情」，蔡英文僅微笑揮手，未置一詞便快步離去。

新北市方面，自從交通部前部長林佳龍及屏東縣長潘孟安接連拒絕之後，立委羅致政也不滿被放話形容成「備胎」，已經主動宣布不選，狀況比台北市還混沌。

林佳龍宣布爭取參選台北市長之後，昨天仍持續衝刺，在臉書推出「首都願景12堂課」文化篇，主張提高全體行政部門的文化觀念及預算，才能逐漸達成文化治理的目標。他也提出6大治理方向，盼帶動台北新文化生活運動。

黨政人士說，民進黨最近放話情況太嚴重，但雙北始終沒有列入選對會正式議程，讓基層非常心急，也憂心再拖下去，綠營在雙北的票只會愈來愈少，如此情況絕對不利於「母雞帶小雞」，議員參選人只能自求多福。

據了解，選對會今拍板花東人選後，若順利，民進黨明將召開中執會，一併提名上周拍板的嘉義市長參選人李俊俋及彰化縣長參選人黃秀芳。

對於將獲徵召參選花蓮縣長，Kolas昨接受廣播專訪時表示，她不會排斥，「如果這是人生的巧合，剛好走到這個時間點，我是會接受的。」她提到，花蓮縣是艱困中的艱困，「但艱困不代表不可能」，「我從來不覺得我是砲灰」，很希望看見真正民主的空氣可以進入花蓮。