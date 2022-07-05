新聞評論／「菊花幫」忙卡官 「光頭黨」急打假

警政署前署長陳家欽（左）點名內政部長徐國勇（中）介入警察人事，徐國勇反駁對嗆。(本報資料照片)

為了航警局長人事與內政部 長徐國勇意見相左，警政署長陳家欽憤而辭職，由閣揆蘇貞昌愛將高雄市警局長黃明昭接任。陳家欽卸任後砲打徐國勇，直言「政治力介入」、「橫柴入灶」，讓兩人政治恩怨一覽無遺。兩人的互槓與這番警政人事異動，看在基層員警眼裡，譏為「走了菊花幫，來了光頭黨」。民進黨政客結幫營私，派系權鬥，把警政公職當成爭奪分贓標的，是一場醜陋的官場現形記。

蔡英文當初靠陳菊帶領的新潮流與蘇系結盟的「新蘇連」打下天下，蔡政府一開始便是「滿朝新蘇系，舉座高雄幫」，菊系人馬權傾一時。如今，蘇內閣中還坐著王國材、李永得、許銘春等前高雄市府官員，政次和國營事業主管更是不計其數。陳家欽是陳菊市長時代的警察 局長，也因「菊系」光環，成為綠營執政任期最長的警政署長。

民進黨「派系治國」的專擅現象，也引起社會反感。５年前韓國瑜之所以復出政壇，正是因為新潮流搶奪其台北農產公司總經理職位給吳音寧，韓勇鬥新潮流而起。當初徐國勇由政院發言人轉任內政部長，多少也有平衡黨內派系之用意。出身「謝系」、後改投「海派」的徐國勇，頗想在警政工作上有番作為，卻踩到了「新蘇系」的紅線，頻與陳家欽為警界人事槓上。陳家欽曾遭檢舉「用人唯親，造成警界士氣不振」，徐國勇甚至以「偽造文書罪」函送陳家欽，創下「內政部長告警政署長」之奇聞。

陳家欽被直屬長官打槍，卻仍能有恃無恐，主要就是有菊姐和蘇貞昌兩座大山當靠背。蘇貞昌對警界人事從不鬆手，他曾以治安不佳為由「震怒」，拔掉台南、高雄兩位警察局長，為黃明昭今天的署長大位鋪平道路。此外，還曾演出八位警局長北上與院長會談場面，引起外界議論。陳家欽指控徐國勇介入警局人事，但蘇揆對警界人事的橫柴入灶，他卻從未置一詞。警政人事這盤爛棋，警界看在眼裡，今天這片烏煙瘴氣絕非一朝一夕造成。

蘇貞昌包庇護短的作風，由前政院發言人丁怡銘做哏圖引發「牛肉麵之亂」下台，卻以顧問職回聘行政院照舊對文宣工作指點江山即一目了然。再如，同樣是台鐵 的「公司化改革」方案，在「正國會」林佳龍擔任交通部長任內，蘇貞昌始終不置可否；俟王國材出任交長，蘇貞昌全力奧援不遺餘力，台鐵改革開始邁出步伐。其間差距之大，要說沒有派系政治考量，其誰能信？林佳龍如今正在力爭出戰台北市長，但沒有新蘇系點頭，他只能舉步維艱。

蘇貞昌最在意的，就是如何拉高「有政府會做事」的聲量；因此，壓抑質疑或挑戰政府的訊息即成其任內第一要務。為討蘇院長歡心，黃明昭在刑事局長任內即曾因選擇性辦案打假，引發爭議。如今他新官上任，立刻宣示「全力打假」，當成自己的首要工作。黃明昭如此赤裸裸地向「光頭黨」宣示效忠，不僅讓在野黨不寒而慄，更多民眾也深恐自己無端遭殃。

可議的是，當舉朝都是「新蘇」與「菊系」人馬時，職司官箴糾舉的監察院，卻在陳菊擔任院長後，對諸多違法失職、敗壞官箴的事件視若無睹。當檢方也無視外界對其選擇性辦案的指責配合打假，凡勇於政治表態的檢察官都提早升官，又怎能期待警界不聽候政客使喚以換取自己仕途的終南捷徑？然而，「菊花幫」和「光頭黨」指揮的警政，真能運用公權力維護正義，並受到人民信賴嗎？恐怕多數警察都不相信！