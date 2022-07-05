綠徵召劉櫂豪戰台東？賴坤成：地方炸鍋

民進黨擬提名立委劉櫂豪選台東縣長。(記者潘姣琪／報導)

民進黨 台東縣長提名 ，選對會可望徵召立委劉櫂豪。有意參選的前立委賴坤成昨強調「不輕言放棄」，砲轟劉櫂豪即將六度帶職參選，台東人用膝蓋想都知道，會輸得很難看。他呼籲劉櫂豪不要再「整碗捧去」，並要求黨中央做初選民調 ，這才是民主的價值，不要為「六連敗量身訂做」。

劉櫂豪回應，他曾經參選過幾次縣長選舉，難免會被人嘲諷、攻擊，如果選對會經過評估，「認為我就是那位最有勝選希望、最洽當的候選人，我會勇於承擔起這個責任。」

賴坤成說，黨要傾聽地方聲音，「地方已經炸鍋了」，劉櫂豪再度出來參選，不只無法母雞帶小雞，還會壓死一堆小雞，政治不能整碗捧去，幫人抬一次轎很困難嗎？不要只會坐轎，「六度提名就是注定六連敗」。

賴坤成說，劉櫂豪2018年落選輸兩萬多票，就說不選了；不管有無獲提名，自己一定會在台東找辦公室，準備縣長或下次選舉，若劉要選，也要把立委辭掉破釜沉舟，否則永遠選不上。

媒體問賴，若提名劉，是否脫黨參選？賴坤成語帶保留說，先不回答假設問題，「要看情緒啦」，民進黨是他最鍾愛的政黨，對黨有感情，黨也有核心價值。

賴坤成為表達參選決心，日前已請辭聯輔基金會董事長。但賴也坦言，得不到黨中央關愛。