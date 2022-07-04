綠雙北提名蔡英文在等「仁」？ 傳陳時中不想選了

民進黨台北市長提名人選，外傳蔡英文真正在等的人是前副總統陳建仁(右)，陳時中(左)淪為「備胎」，讓陳時中也萌生退意。(本報資料照片)

民進黨 雙北提名 ，「英系」立委羅致政昨天明確表示無意參選新北市長，衛福部長陳時中 也傳萌生退出北市選戰之意。黨政人士表示，兩者狀況不同，台北市仍朝提名陳時中方向發展；新北市較為復雜，羅致政已明確向選對會表明無意參選，總統蔡英文將用更大力道說服潛在空降人選；預計本周將再召開選對會，是否徵詢雙北人選受矚目。

羅致政昨明確表態，請黨中央無需考量將他列入新北市長候選人，他個人已沒有參選意願，「時間的流逝，才是我最大的對手，這已阻斷我的真心意與真戰力。」他表示，黨中央5月3日徵詢之後沒有任何後續動作，原本他也說服家人、團隊，但經過兩個月的蹉跎，家人、團隊都反對他扛起艱難的責任。

但蘇系立委吳秉叡則表達願意接受黨內徵召，將全力以赴。民進黨人士表示，雙北人選將在17日全代會之前壓軸討論，包括交通部前部長林佳龍與前副總統陳建仁，仍是空降新北人選。

除了新北市人選喬不定，台北市似乎也出現變化。親近陳時中的人士說，目前新北市已陷入僵局，台北市也陷入危機，交通部前部長林佳龍一直堅持要選台北市長，不見黨中央出面協調，還有人持續放風聲說蔡英文真正在等的人是前副總統陳建仁，陳時中淪為「備胎」，讓陳也萌生退意。

該人士表示，原本前天、昨天應開選對會，黨中央卻無動靜，陳時中因要選北市，導致「不顧疫情」、「要丟下指揮中心」等負面消息不斷，「身上已都是箭」，黨中央卻不願下定決心，難免讓陳時中洩氣。民進黨人士也說，陳時中或許嗅到這味道才萌生退意，「不過，向中央喊話意味濃厚」。

雖然傳出陳時中對參選萌生退意，根據衛福部內部傳出的訊息，陳時中參選意願相當高，近期正積極四處諮詢，希望政治大老擔任競選總幹事，只是仍找不到適合人選。

對於羅致政昨天表示已無意參選新北市長，但也有非英系派系人士表示，羅致政四天前才興致高昂說正在牛棚熱身準備，突如其來的轉變，恐是也嗅到高層對提名新北已有特定想法；而北市提名陳時中的方向未曾改變，分析是英系向黨中央喊話，希望盡快完成提名的可能性高。