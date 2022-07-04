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民進黨雙北布局難產 危及英蘇聯盟

記者 蔡晉宇、李承穎
民進黨年底縣市長提名進入雙北深水區，英蘇派系關係緊張。（本報資料照片）
民進黨年底縣市長提名進入雙北深水區，英蘇派系關係緊張。（本報資料照片）

民進黨年底縣市長提名進入雙北深水區，各派系放話滿天飛，資訊雜亂的背後卻指向一共通點，那就是黨主席蔡英文雙北布局延宕，不只受疫情影響，也受制於派系。

台北市部分，英系在5月拿下市黨部主委後，原先就兵強馬壯的勢力更加如日中天，其力挺人選陳時中儘管到了近期已走下神壇，民調滑落幅度明顯，但英系強力護盤，仍相當程度主導當前提名走向。

新北人選部分，仍無法繞過的，則是行政院長蘇貞昌與其派系。新北為蘇系大本營，現階段布局攸關蘇貞昌女兒、立委蘇巧慧未來問鼎市長之路，因此蘇仍展現一把抓的風格。

在羅致政選新北的呼聲從5月傳出後，蘇貞昌公開受訪數度提及蘇系立委吳秉叡也是好人才，未讓羅專美於前，已留下伏筆；昨天羅明確表達無意參選，吳即向媒體表示願意接受黨內徵召。

有黨內人士觀察，羅致政為新北在地立委，這次若選輸仍能厚積實力，未來仍有機會與蘇巧慧較量，因此蘇貞昌對羅致政仍有忌憚，甚至傳出寧願要內政部長徐國勇空降，因徐國勇四年後已年近70歲，威脅性不如羅致政。

在此之前，英系為擴張版圖，在新北加速與蘇系結盟，「英蘇聯盟」一度令黨內側目。但在警政署長人事案中，英系力推的警大校長陳檡文出局，蘇貞昌人馬黃明昭卻搭「噴射機」上任，已使英系對蘇不滿再添一樁。如今，羅致政心灰意冷不願參選，蘇系馬上有人願意承擔，英蘇派系關係緊張，既危及剛成形的「英蘇聯盟」，也考驗蔡英文的雙北人選布局。

提名 蔡英文 陳時中

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