國民黨「排黑」風波 趙少康：應明確定義

中廣董事長趙少康。（記者侯永全／攝影）

國民黨 縣市長提名 「排黑」爭議持續延燒，全國正副議長聯誼會總會長蔣根煌本周將帶隊前往花蓮、苗栗，聲援兩縣議長張峻及鍾東錦。中廣董事長趙少康 昨天提醒，如何排黑要給予明確定義，國民黨現在的情況是地方強而中央弱，提名前跟地方的溝通就特別重要，「所有的政治都是地方政治」。

國民黨文傳會副主委林家興表示，很感謝各地正副議長為國民黨團結勝選奉獻心力，黨中央對大家的想法都有掌握與了解，會繼續保持溝通。

黨內立委指出，張峻長期和立委傅崐萁不合，花蓮縣黨部主委是傅推薦，不提名張是趁機報復，完全是地方派系鬥爭，黨中央應趕緊處理，否則外界會質疑黨主席朱立倫放著傅崐萁亂搞；至於鍾東錦爭議大，本就不可能提名。

孫文學校總校長張亞中表示，現任花蓮縣黨部主委張逸華明顯是傅崐萁親信人馬，此次處理花蓮事務不當，嚴重傷害國民黨形象，應立刻調離目前崗位；花蓮黨政均由傅家夫婦一把抓，黨中央應明確限制傅崐萁不得再介入花蓮黨務及選舉事。

趙少康表示，什麼叫做「黑」，要有明確共識及定義；排黑標準是一體適用？還是因人、選區、職位、時間而不同？選議員可以，而選縣市長不行？是有彈性？還是百分百剛性絕不動搖？「黑」有無時間限制？是年輕時「黑」過，就一輩子不能提名？還是可以給人改過的機會？