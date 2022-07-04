柯志恩明遷籍高雄 第1項政見談反霸凌

國民黨高雄市長參選人柯志恩啟動地方拜會行程，至湖內區忠義青溪協會參加理監事會。（記者林巧璉／翻攝）

國民黨 高雄市長參選人柯志恩積極投入選區經營，預計明天遷戶籍遷到高雄市新興區舅舅家。她說，宣布投入選戰後，財產、論文、家人、年紀無一不被攻擊，她將從親身感受出發，第一項政見就談反霸凌 。

她說，行得正不怕被檢驗，一連串形同霸凌的攻擊奧步讓她感受很深。她長期在大學教書，很重視學生是否遭受不正義對待，她到高雄參選剛浮出檯面就承受排山倒海攻擊戰術，但「我不會退縮，也沒有選擇，我挺身而出就是要讓高雄更好」。

柯志恩表示，她不會因為遭受側翼網軍霸凌就退卻，會把感受化為政見，第一項政見反霸凌「相信會有很大共鳴」。她願意接受檢驗、監督，但希望所有攻擊對著她就好，請外界不要去影響她的家人、學生，聚焦在市政議題，端正選風才是參選人對市民負責的最佳方式。

另外，立法院前院長王金平 前天邀地方人士舉行選戰晨報，副議長陸淑美透露，王金平預計7月10日找柯志恩到王金平路竹老家吃早餐，幫柯拓展人脈。柯志恩說，非常感謝王院長協助，「大家都知道柯志恩沒錢沒人，但勇敢無懼」，會堅定走到最後。她也正籌組競選團隊，發言人會是具有戰鬥力的年輕世代。

高雄市長陳其邁對於王金平輔選柯志恩表示，他就是照自己步調，全心全意拚市政。台北市長、民眾黨主席柯文哲昨在屏東說，民眾黨目前為止在高雄市長一役不會派人參選。