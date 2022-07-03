台灣中研院院士會議4日登場 因疫延期2名候選人等不及辭世

中央研究院第34次院士會議首次採實體與線上會議混合的方式選出新科院士。本報資料照片

台灣中央研究院第34次院士會議4日起連續舉行四天， 首次採實體與線上會議混合的方式選出新科院士。本屆院士會議受疫情 延宕兩年，等於跟上屆相隔四年，是中研院來台後間隔最久的一次院士選舉。疫情也影響資深學者當選院士的機會，據了解，光人文組便有兩名候選人在院士會議舉行前辭世、只能取消候選資格，包括5月辭世的人類學者胡台麗。

中研院現有院士265人，其中數理科學組64人、工程科學組54人、生命科學組91人、人文及社會科學組56人，並有13位名譽院士。中研院表示，本屆約有近2百位國內外院士以實體或線上與會，推選出新科院士。

中研院院士近年當選名單欲振乏力。2016年的院士會議僅選出20名院士，僅是最高當選名額（40名）的一半。當時中研院院長廖俊智便表示，「人才斷層」將是他上任面臨的最大挑戰。2018年的院士會議提名 人數達60人，比2016年提名人數多了四分之一，卻也只選出21名。相隔四年的本屆新科院士是否可以突破前幾屆的低迷人數，相信仍是廖俊智的挑戰。但中研院院士陳培哲表示，今年首度採線上與實體會議的混合形式，在人選和溝通方面有更大的挑戰。

人文組前兩屆的當選人數皆不多，2016年更創下最低紀錄，僅三人當選。據了解，本屆人文組院士候選人有8位，比上一屆的候選名單少了兩位。

2016年的院士會議面對院長遴選爆發的爭議，2018年的院士會議則碰上「卡管(台大校長管中閔)之亂」，四天的會議火花四射。相較之下，今年的院士會議爭議不多。據了解，今年應會討論立委要求的中研院英文正名問題與院士的國籍問題(非中華民國 籍者只能當名譽院士)。專題討論則是邀請行政院政務委員唐鳳與談「國家數位發展規劃」。