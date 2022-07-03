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柯志恩夜晚發文批綠營網軍 強調以法律途徑討公道

記者林巧璉／高雄報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩（右）發文抒發自己參選後誹謗的心情。報系資料照片
國民黨高雄市長參選人柯志恩（右）發文抒發自己參選後誹謗的心情。報系資料照片

國民黨高雄市長參選人柯志恩投入選戰不到一周，從國民黨主席朱立倫稱柯為「陽光女孩」，到柯志恩口誤、名下的國外房產等，已引發不少話題，也讓台灣高市選戰增加火藥味。柯志恩3日晚以「網路天空不能乾淨一點嗎？」為題抒發心情，她說，側翼、網軍等汙衊她的人格、學術名譽，孰可忍，孰不可忍！必要時將採取法律途徑討公道。

柯志恩表示，電視政論節目總是以負面訊息加上問號，規避法律責任，柯志恩反問，「電視名嘴你們嘴巴形容的真的是你們真實接觸過的我嗎？」柯志恩說，只要受辱一方要辯駁時，輿論就會搬出「政治人物要經得起考驗」這樣冠冕堂皇的藉口。她批，這些人不是真心要釐清真相、客觀討論，只為搬弄事發、誤導觀眾，甚至帶風向。

柯志恩提到，自己知道選舉成精的政黨（意指民進黨）對黨內同志毫不留情，對挑戰高雄市的競爭對手當然不會客氣手軟。但自己參選的目的是希望高雄更好，「彰顯我們對一座偉大城市的治理想像，同時立下典範，打一場美好的選戰。」她說，競爭是要相互激勵，不是要毀滅對方，更不是踐踏他人、成就自己。希望假帳號背後的主子可以停止，她強調，自己非常厭惡網路霸凌的闇黑手段，如果以卑劣手段誹謗、汙衊，自己一定會循法律途徑討回公道。

柯志恩說，自己一字口誤就被放大，似乎是犯了什麼錯一般，「好像你們、綠營政治人物從未講錯話！」柯志恩認為，最可惡的是躲在鍵盤後的假帳號，「這些人不敢在光天化日以真名留言，不敢為言論負責，躲在網路陰暗處，以惡毒不實言論網路霸凌。」柯志恩說，網軍是最廉價的選戰模式，「連副總統賴清德都曾指名總統的往居不要再攻擊抹黑？」

國民黨高雄市長參選人柯志恩（左）發文抒發自己參選後誹謗的心情。報系資料照片
國民黨高雄市長參選人柯志恩（左）發文抒發自己參選後誹謗的心情。報系資料照片

國民黨 霸凌 賴清德

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