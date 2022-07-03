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國民黨提名內訌 張亞中：權臣當道 國民黨不應是「傅家黨」

台灣新聞組／台北3日電
對於國民黨中央提名炸鍋，全國正副議長聯誼會會長、新北市議長蔣根煌1日晚邀請全台正副議長餐敘，眾人將以行動聲援苗栗與花蓮縣議長。（圖：蔣根煌提供）
對於國民黨中央提名炸鍋，全國正副議長聯誼會會長、新北市議長蔣根煌1日晚邀請全台正副議長餐敘，眾人將以行動聲援苗栗與花蓮縣議長。（圖：蔣根煌提供）

國民黨縣市長提名內訌延燒，苗栗縣議長鍾東錦堅持參選縣長，花蓮縣議長張峻尋求連任卻被卡關，引爆藍營正副議長串連不滿，喊話黨主席朱立倫妥善處理；孫文學校總校長張亞中更砲轟黨中央權臣當道，「花蓮的國民黨不應是傅家黨」。國民黨發言人黃子哲說，黨內提名程序皆有相關機制，對於爭議會妥善處理。

苗栗藍軍面臨分裂危機，國民黨徵召農田水利署苗栗辦事處前處長謝福弘參選苗栗縣長，但身兼國民黨苗栗縣黨部主委的鍾東錦仍決定參選到底，近日更傳出黨中央指示謝的競選團隊「進駐」縣黨部，內訌風暴恐再延燒，鍾昨稱未獲通知 ，謝則表示仍在研商。

苗栗縣前縣長劉政鴻已進駐謝福弘臨時服務處，他表示，目前由他和前縣長傅學鵬任榮譽主委，總幹事人選未定，競選團隊是否進駐縣黨部一事會尊重鍾的看法，周三會討論定案。

藍營正副議長前晚在台北福容大飯店會商，與會人士不滿黨中央提名程序，罔顧地方議長及議會的民意基礎，任由地方黨部「宰殺異己」，本周會以行動聲援張峻和鍾東錦。

張峻昨說，不公不義的事需要大家一起來發聲。國民黨花蓮縣黨部主委張逸華說，依據黨章，黨員經法院第一審判處有罪者，即停權並喪失黨內初選資格，不得由黨提名。

張亞中昨指出，他上周特別去了一趟花蓮，十多位議員控訴，國民黨在花蓮竟已成「傅家黨」，凡是站在立委傅崐萁的對立面，傅必想盡辦法除之而後快。張峻一審被判有罪是事實，但此案一審後已拖了六年，遲遲沒有二審結果，目前黨部以「排黑條款」卡住張的提名。從黨的立場並沒有錯，但同樣情形，為何四年前可提名，並擔任議長，四年後卻不可？

張亞中說，國民黨不是一人家天下，也不是朱傅兩人共天下，沒想到一個百年政黨、由革命先烈用鮮血所建立的政黨，如今卻是權臣當道，領導配合，完全不顧同志情誼，以一己一家之私，陷害黨內忠良。

一位國民黨立委表示，鍾東錦和張峻的個案不同，鍾爭議大，本來就不在徵召考量內，且鍾之前也說過不選縣長，但張狀況確實是「傅崐萁在搞鬼」，花蓮縣黨部主委也是傅的人馬，因此爆發爭議；若朱立倫不擺平「傅家黨」問題，不只是衝擊選情，朱也會自傷。

另有藍委指出，朱立倫處理提名身段不夠柔軟，讓議長們大動作凝聚「反朱」力道，但若要檢討黨中央策略，應等選後結果出來再說。

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