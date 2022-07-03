民調打臉林智堅 6成桃園人盼他做滿新竹市長

桃園市長鄭文燦（右）及新竹市長林智堅（左）2日出席桃園活動，有交棒意味；但林智堅仍然具新竹市長身分，被對手質疑是「落跑市長」。（記者許正宏／攝影）

民進黨 桃園市長參選人林智堅日前接受本報系聯合報專訪時表示，「內部民調 」顯示民眾不覺得他到桃園是空降，也不認同落跑的看法。民眾黨桃園市長參選人賴香伶昨提出最新民調，指近六成市民認為林智堅應做滿新竹市長任期，再做其他政務。林智堅昨反駁，他沒看到賴所說的民調，「繼續帶職參選會是桃園市民期待的嗎？」

林智堅說，他接受徵召後，許多政黨候選人就試圖用各種方式在他身上貼各種標籤，希望未來桃園選戰是君子之爭，政治口水大可不必。

不過，賴香伶昨根據民調指出，對於新竹市長任期尚未結束的林智堅參選桃園市長，46.3%的桃園市民無法接受，33.4%可以接受。她表示，林智堅仍未公布他所說的「內部民調」數據，硬拗只會讓民眾更質疑落跑市長的誠信問題，陷入「欠缺誠信」風暴 。

賴香伶批評，林智堅近日還聲稱被批為「落跑市長」是勳章，都是在合理化自己「毀諾、寡信」，令人大開眼界；林智堅在意的從來就不是桃園民意，而是「小英男孩」的位置，並不會獲得社會大眾的認同。

該民調由求真民調公司於今年6月21日至23日執行。調查對象為設籍在桃園市，年滿20歲以上的民眾，共計完成1085份市話有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差約正負三個百分點。

民進黨新北人選未定 羅致政：已沒參選意願

民進黨雙北人選至今未明，被視為可能人選的立委羅致政雖先前有意願參戰，黨中央卻遲未表明，羅致政昨受訪時表示，他已無參選意願，選對會可不用將他列入考量。媒體昨天報導，傳出總統蔡英文還在等前副總統陳建仁點頭參選台北市長，但陳昨無回應。

民進黨布局新北市，先前傳出黨中央仍在等交通部前部長林佳龍點頭，羅致政則為備案。知情人士指出，此事令羅頗有微詞，因在5月初時，民進黨秘書長林錫耀曾私下徵詢羅的意願，但黨中央遲未有明確動作，羅說若兩個月前確定人選，還有勝選機會，現已錯過最佳時機。