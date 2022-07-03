黑白集／吹噓第一 幾個膽子敢說世界第二

指揮中心2日在記者會發布「5-11歲兒童疫苗接種率世界第一」圖卡，不到3小時被媒體人黃揚明打臉，立即更正「僅次新加坡」。（圖：指揮中心提供）

指揮中心作圖卡秀防疫 成績單，不用說，「世界怎麼跟得上台灣」！但其中強調「5至11歲兒童疫苗接種率世界第一」，不到三小時就被查出新加坡才是世界第一，指揮中心只是「烏龍第一」。蔡政府連吹噓、假訊息都是「世界怎麼跟得上台灣」！

台灣新冠死亡人數已逾6600百人，甚至超越人口十幾億的中國大陸。這對膝射式反中的蔡政府來說，根本是羞辱的數字對比！而陳時中 防線潰敗的染疫死亡率、黑洞般神祕莫測的超額死亡、令人揪心難抑的兒童致死率，各種數據糾結纏擾，已成為陳時中落跑參選的絆索。

這些數字其實是防疫的重要參考，但陳時中要落跑，背不動許多沉重的數字。幸好，數字從來難不倒指揮中心。從校正回歸到染疫黑數，確診數不是染疫數，嘉玲也不是真嘉玲；指揮官防疫不專業，政治很專業，數字魔術更專業。從戲字遊戲裡搞出種種「世界第一」，易如反掌！

何況閣揆蘇貞昌已喊出「我國的防疫世界第一」，除了外媒不長眼，指揮中心有幾個膽子敢說「世界第二」！

蔡英文首次選總統時曾暗諷馬英九 說，她不會成為只看數字不看人民感受的「數字總統」；但蔡政府不但只看數字，更戴著哈哈鏡看數字；而如果這樣還看不到「世界第一」，那就自主應變，製造數字！