民進黨新北市長提名慢 羅致政：時間流逝才是敵人

民進黨立委羅致政說，時間已經十分緊迫，期待黨盡速提名有意願有能力的同志上場，他絕對會全力輔選。（本報資料照片）

民進黨 新北市長提名 人選「難產」，原本有意參選的立委羅致政也無參選意願，羅致政今在臉書寫下千字聲明指出，「我願承擔艱難，無奈時間太殘酷」、「我從不懼怕選舉的對手，但時間的流逝，才是我最大的敵人」，時間已經十分緊迫，期待黨盡速提名有意願有能力的同志 上場，他絕對會全力輔選。

「我願意思考承擔」，羅致政說，那是在黨內沒有從政同志願意扛起這個重擔時，回到自己從政初衷，要讓新北這座城市，在國際上被看見。這是能回報給所熱愛的民進黨和所有新北市民的殷殷期盼，不汲不取，「若黨在艱難的時間需要我時，我沒有說不的理由」。

他說，當初就是這麼單純的心念，被動表達可以思考在黨最艱困的選區貢獻力量，如果因此招致外界誤以為他一廂情願、汲汲營營爭取參選新北市長，情何以堪？

羅致政表示，新北市對民進黨是艱困選區，沒有黨内初選，也沒有所謂爭取提名的問題。任何一位黨內同志，扛責競選新北市長，都不會有歡欣雀躍的心情，因為大家都知道這會是一趟艱巨的任務、辛苦的旅程，正因爲如此，他才會被動表達：若黨內沒有人想承擔這場戰役時，「我願意思考有沒有時間跟能力承擔」。

羅致政表示，不過時序已入夏，投票日距今僅剩不到五個月，時間恐怕更不站在挑戰者這一方。新北幅員遼闊、29個行政區、400萬人口、百工百業、社團無數，更有37位本黨的議員候選人需要一起打仗，他很憂慮本黨市長侯選人能上山下海、全力拚搏的時間正快速流逝。

羅致政表示，新北市長一役，2018年院長蘇貞昌賣力打了七個月的漂亮選戰，2014年院長游錫堃用了十個月，幾乎成功逆轉勝，2010年主席蔡英文也用足了半年，來經歷人生的首次選戰。

羅致政表示，從5月初被動接受黨中央的正式徵詢及正面態度，如今時間一再蹉跎，距離選舉也僅剩四個多月，沒有足夠時間讓新北市民感受到他的認真和努力，他就沒有資格擔任稱職的候選人。所以，請黨中央無需將他列入市長候選人考量，個人已沒有參選意願。

「做為新北市民，我對這座城市有最深厚的情感，也有滿滿的願景。」羅致政說，他對黨無怨無悔、一心付出，之前衷心思考願意為黨ㄧ戰，如今理性沉澱思緒，「我必須負責任地說：時間的流逝，才是我最大的對手，這已阻斷我的真心意與真戰力」。