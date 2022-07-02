未辭新竹市長、超前拜會桃園 林智堅先遭夾擊

民進黨桃園市長參選人林智堅。(本報資料照片)

桃園大戰蓄勢待發，民進黨 桃園市長參選人林智堅下周請辭新竹市長，近日已「超前部署」拜會桃園人士。不過，林智堅同時面臨雙面夾擊，國民黨 新竹市長參選人林耕仁昨質疑，新竹市府剛斥資台幣1.6億(約532萬美元)整治青草湖，一場雨過後就原形畢露，難道是林智堅留給市民的「落跑」禮物？對於林自稱「落跑批評是勳章」，民眾黨桃園市長參選人賴香伶反問，「是誰給你的勳章？」

對於藍營質疑青草湖淤積，民進黨新竹市長參選人沈慧虹說，市府致力青草湖重生，未來一樣會持續清淤，可惜青草湖上游是客雅溪，大部分都在新竹縣，林智堅和她都非常希望治理能合而為一，因為期待別人把環境整理乾淨就會非常痛苦；青草湖治理就是「大新竹合併」最好例子，若林耕仁政見夠宏大，也歡迎一起支持大新竹合併。

林智堅7月8日將請辭新竹市長，沈慧虹已請辭新竹市副市長，明天最後一天上班後，竹市府秘書長陳章賢將代理市長。桃園市長鄭文燦昨說，林智堅的競選宣傳活動已做了縝密安排，包括拜訪各類社團及地方行腳，已經低調走了一些行程，新竹交接後，7月上旬將在桃園展開公開行程。

至於林智堅自稱，外界質疑他落跑的聲音，是「傷痕、勳章」。賴香伶說，顯然跟多數人理解不一樣，令人詫異，「誰給你傷痕？誰又賦予你什麼勳章？」

國民黨參選人張善政昨在臉書貼出打鼓照片，證明自己「不老派、很搖滾」。張特別貼上5月天的「倔強」歌詞指出，最近有人說他選舉作風老派、不瞭解桃園，也有名嘴說他愁容滿面，缺乏魅力熱情，但「你看我打鼓的模樣，像是他們所說的嗎？讓桃園搖滾一下，我不當主唱，而是默默付出的靈魂鼓手」。

對於是否參選新竹市長？民眾黨立委高虹安昨說，民眾黨預計7月11日開會討論，她也有機會與鴻海創辦人郭台銘 討論，郭能提供更多新竹市在地服務及科學園區的經驗。

是否有跟民眾黨主席柯文哲討論？高說，柯如同新竹市黨部的榮譽主委，每次柯回新竹，都會分享台北市治理經驗，看看家鄉有哪些可以改進的地方，參選人也會持續吸收想法。