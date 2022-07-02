花蓮、苗栗提名惹議 國民黨地方串連反對

國民黨主席朱立倫（右二）1日南下輔選高雄市長參選人柯志恩（左二），但苗栗、花蓮等議長參選卡關，藍營團結恐爆內訌。(記者劉學聖／攝影)

國民黨 縣市長選舉「內亂」延燒，繼桃園提名 引爆議長邱奕勝及地方人士不滿後，苗栗縣議長鍾東錦堅持參選縣長到底，花蓮縣議長張峻尋求連任卻被卡關，都引爆地方不滿。國民黨縣市正副議長昨晚串連開會，決議支持鍾東錦、張峻，下周二、下周四將赴苗栗、花蓮，以行動聲援兩位議長。

國民黨秘書長黃健庭昨晚聞訊錯愕，他表示不知道此事，會再了解看看，暫時沒有回應。

據了解，昨晚的會議除了張峻、鍾東錦兩名當事人到場，包括新北市議長蔣根煌、台北市議長陳錦祥、邱奕勝等多個國民黨籍正副議長均與會，現場討論黨內提名爭議，眾人一致同意支持張峻、鍾東錦，多位未能到場的正副議長則以連署書表達支持。

與會人士表示，昨晚出席的正副議長們都認為，黨中央提名應該要尊重地方的意見，重視地方的心聲，這次國民黨花蓮縣黨部卻以「排黑條款」為由，排除張峻參選議員的資格，引發不滿，連有意參選花蓮市長的議員魏嘉彥，也同樣遭卡關，要參選花蓮縣議員的人還被要求簽署參選承諾書，除了不得違反選罷法，且未來一定要支持國民黨推薦的正副議長人選，被質疑是花蓮獨創的「圍堵張峻條款」。

張峻日前發表聲明表示，2016年11月18日新北地院一審宣判張峻至今，已5年多未有新的判決，這5年多來縣黨部考紀會亦無人提出異議，顯然此案已過追溯期，倘若每一件案子都溯及既往，國民黨花蓮縣黨部的類似案件數以百計，是否所有曾經違紀者都必須自動停權？

另外，針對國民黨中央徵召苗栗縣長參選人謝福弘，鍾東錦說，他堅持走改革路線，將無所畏懼、參選到底，他也批評黨中央再次突襲提名苗栗縣長參選人，連當事人都是臨時接到通知，選策會小組內的特定成員，依個人派系立場與喜好，決定苗栗未來發展，這是大家所不樂意看到的。