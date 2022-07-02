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基層嘆…走了菊花幫 來了光頭黨

台灣新聞組╱綜合2日電
現任警政委員的陳耀南（前）在新竹市當了史上任期最長的警察局長，與綠營關係良好，內政部長徐國勇等多位綠營有力人士挺他出任航警局長。圖後方為即將參選桃園市長的新竹市長林智堅。(本報資料照片)
現任警政委員的陳耀南（前）在新竹市當了史上任期最長的警察局長，與綠營關係良好，內政部長徐國勇等多位綠營有力人士挺他出任航警局長。圖後方為即將參選桃園市長的新竹市長林智堅。(本報資料照片)

警政署前署長陳家欽一退休就大爆政治力介入警界人事內幕，後蔡英文時代，綠營派系搶地盤介入警政人事戰況更烈，基層員警在網路熱議「走了一個菊花幫，來了一個光頭黨，基層還是最弱勢。」

據悉，徐國勇和陳家欽前天原本約好7月中旬要餐敘，歡送陳家欽，沒想到陳家欽昨天訪談大爆料，矛頭對準徐國勇，猶如「絕地大反攻」，徐國勇也搬出法規強力反擊。

署長與部長互槓，不僅外界看傻眼，基層員警也熱烈討論，有員警指出，陳家欽公開點名徐國勇介入警界高層人事的內幕或許是事實，但綠營高層介入的不只徐國勇一人，為何不一次公開講清楚？

警官表示，不管是政院高層或綠營地方首長、綠營各派系甚至企業界、黑道介入喬警察人事的情況，過去這幾年有許多惡例，在基層早已不是秘密，陳家欽或許退休後可藉機全部解密。

員警也認為，徐國勇從法律層面力爭他擁有人事權固然沒有錯，但警政署長才是所有警察的主官，若連選用下屬都一再受掣肘，部屬都是部長欽點，署長要如何要求、如何管理？政治伸手警界太深，新署長黃明昭也可能遭遇同樣的問題。亂了套的高階警察人事，只會讓警察專業一再流失。

一名警界高層指出，警界過去人事運作，部長多會尊重警方專業意見，但現在政治力介入太深，警職公器淪為人情交換。

警界高層說，徐國勇表示部長擁有人事權，乍聽之下正確，但過去內政部長多會尊重警察對人事的專業考量與綜合判斷，若要反駁署長的人事，必須有令人信服的理由。

警官指出，蔡英文總統也必須負部分責任，從蔣經國總統以來，歷任警政署長都必須經總統點頭拍板，總統充分授權，可減少警察人事紛爭。警大前教授、國民黨立委葉毓蘭透露，前任警政署長王卓鈞曾親口告訴她，在6年9個月署長任期內，包括總統馬英九、行政院長、內政部長，從不介人警察人事，反觀現在不只高階警察，連中階的縣市分局長、隊長，常有民進黨各派系介入傳聞。

警察 退休 蔡英文

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